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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για τις ευρωπαϊκές μάχες Ομόνοιας και Πάφου

ΓΗΠΕΔΟ

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Δύο σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα για τις κυπριακές ομάδες, με την Πάφο να υποδέχεται τη Ρίγα στις 19:45, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, και την Ομόνοια να αντιμετωπίζει την Μπενφίκα στις 22:00, για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για ειδικές αγορές των δύο αναμετρήσεων.

Η Πάφος υποδέχεται τη Ρίγα με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της, έχοντας τον πρώτο λόγο σύμφωνα με τις αποδόσεις της Stoiximan. Η νίκη της παφιακής ομάδας προσφέρεται στο 1.70, η ισοπαλία στα 4.00 και το διπλό της Ρίγα στα 4.75.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική αγορά για τον χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ. Η επιλογή να σημειωθεί το πρώτο τέρμα μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.12, ενώ η επιλογή να επιτευχθεί μέχρι και το 27:59 προσφέρεται στο 1.85. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της αναμέτρησης χωρίς γκολ προσφέρεται στα 10.25.

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Στις 22:00, η Ομόνοια υποδέχεται την Μπενφίκα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση του UEFA Europa League. Η νίκη των πρασίνων προσφέρεται από τη Stoiximan στα 7.00, η ισοπαλία στα 4.70 και το διπλό της πορτογαλικής ομάδας στο 1.44, με την Μπενφίκα να αποτελεί το φαβορί σύμφωνα με τις αποδόσεις.

Πληθώρα επιλογών προσφέρει η Stoiximan και στην ειδική αγορά για την ομάδα που θα σκοράρει με πέναλτι. Η επιλογή να πετύχει γκολ από την άσπρη βούλα η Ομόνοια προσφέρεται στα 8.25, ενώ η αντίστοιχη επιλογή για την Μπενφίκα προσφέρεται στα 5.00.

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