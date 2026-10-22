ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πέντε οι... αλάνθαστες, υποχώρησε στην 29η θέση η ΑΕΚ Αθηνών

Δεν... λάθεψαν Παρί Σεν Ζερμέν, Άστον Βίλα, Ρεάλ, Λίβερπουλ και Μπέτις και έτσι με εννιά βαθμούς οδηγούν την κούρσα της League phase του Champions Leage.

H AEK δέχθηκε βαριά ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 29η θέση, έχοντας τρεις βαθμούς και έχει νέα δύσκολη αποστολή απέναντι στη Ρεάλ εντός έδρας.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 19:45

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 19:45

Ατλέτικο (Ισπανία) – Μπάγερν (Γερμανία) 22:00

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Ίντερ (Ιταλία) 22:00

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Λιλ (Γαλλία) 22:00

ΛΑΣΚ (Αυστρία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) – Ρόμα (Ιταλία) 22:00

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ (Ελλάδα) – Ρεάλ (Ισπανία) 19:45

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 19:45

Ντόρτμουντ (Γερμανία) – Μπέτις (Ισπανία) 22:00

Πόρτο (Πορτογαλία) – Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) – Μπριζ (Βέλγιο) 22:00

Λειψία (Γερμανία) – Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00

Λανς (Γαλλία) – Κόμο (Ιταλία) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Βίκινγκ (Νορβηγία) – Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 22:00