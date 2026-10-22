ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πέντε οι... αλάνθαστες, υποχώρησε στην 29η θέση η ΑΕΚ Αθηνών
ΓΗΠΕΔΟ
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Το σκηνικό στη βαθμολογία όπως έχει διαφορφωθεί μετά τη διεξαγωγή και της 3ης αγωνιστικής.
Δεν... λάθεψαν Παρί Σεν Ζερμέν, Άστον Βίλα, Ρεάλ, Λίβερπουλ και Μπέτις και έτσι με εννιά βαθμούς οδηγούν την κούρσα της League phase του Champions Leage.
H AEK δέχθηκε βαριά ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 29η θέση, έχοντας τρεις βαθμούς και έχει νέα δύσκολη αποστολή απέναντι στη Ρεάλ εντός έδρας.
Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026
Σαχτάρ (Ουκρανία) – Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 19:45
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 19:45
Ατλέτικο (Ισπανία) – Μπάγερν (Γερμανία) 22:00
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00
Φέγενορντ (Ολλανδία) – Ίντερ (Ιταλία) 22:00
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Λιλ (Γαλλία) 22:00
ΛΑΣΚ (Αυστρία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) – Ρόμα (Ιταλία) 22:00
Βιγιαρεάλ (Ισπανία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ (Ελλάδα) – Ρεάλ (Ισπανία) 19:45
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 19:45
Ντόρτμουντ (Γερμανία) – Μπέτις (Ισπανία) 22:00
Πόρτο (Πορτογαλία) – Νάπολι (Ιταλία) 22:00
Αϊντχόφεν (Ολλανδία) – Μπριζ (Βέλγιο) 22:00
Λειψία (Γερμανία) – Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00
Λανς (Γαλλία) – Κόμο (Ιταλία) 22:00
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00
Βίκινγκ (Νορβηγία) – Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 22:00