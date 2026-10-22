Τώρα να αποδείξει ότι μπορεί

Η Πάφος FC υποδέχεται απόψε (19:45) στο στάδιο «Αλφαμέγα» τη Ρίγα, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League, και αναμφίβολα έχει τη μεγάλη ευκαιρία να αποδείξει ότι δικαιούται να ονειρεύεται ότι μπορεί να συνεχίσει και παραπέρα στη διοργάνωση. Κακά τα ψέματα, στην πρεμιέρα απέναντι στην Αταλάντα, και μάλιστα στην έδρα της ιταλικής ομάδας, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η προσπάθειά της (σ.σ. έχασε 3-1), όμως η δεύτερη στροφή επιτρέπει όνειρα για το τρίποντο.

Στον καταρτισμό του πλάνου από τον Ρικάρντο Σα Πίντο δεν περιλαμβάνεται ο Πέπε, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος, με τον ΑΠΟΕΛ. Δεδομένα εκτός είναι και οι Ενγκαμαλέου, Γκολντάρ, Ζάζα και Κυριακίδης, ενώ ο Μαμάντοφ δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. «Είναι μέρος της προπόνησης και του παιχνιδιού. Σίγουρα ήμασταν αρκετά άτυχοι και ήρθαν αρκετοί τραυματισμοί. Το ψάχνουμε να βρούμε την αιτία. Το δουλεύουμε, προσπαθούμε να το λύσουμε,» ανέφερε επί τούτου ο Ρικάρντο Σα Πίντο στη συνέντευξη Τύπου.

Όσον αφορά τη σημερινή αντίπαλο, σημείωσε: «Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα δυνατή την οποία γνωρίζουμε. Έχουμε κάνει την ανάλυσή μας, είναι επιθετική ομάδα και ποιοτική στην επίθεση. Είναι δύσκολη ομάδα και το κλειδί είναι να αμυνθούμε καλά. Θέλουμε να μαζέψουμε βαθμούς αύριο επειδή δεν πήραμε στο πρώτο παιχνίδι».

H 23η χώρα

Με την αναμέτρηση με τη Ρίγα, η Λετονία γίνεται η 23η χώρα από την οποία προέκυψε αντίπαλος για την Πάφο FC. Μέχρι τώρα η παφιακή ομάδα, η οποία συμμετέχει για τρίτη σερί χρονιά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, τέθηκε απέναντι σε ομάδες από τις Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, Καζακστάν, Λιθουανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Σουηδία.