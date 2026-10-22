Κύπελλο Coca – Cola: Η συνέχεια και ο ορισμός του Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών
ΓΗΠΕΔΟ
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Ποιες ομάδες βρίσκονται ήδη στους «16»
Μετά την Krasava ΕΝΥ και τον Άρη άλλες δύο ομάδες εξασφάλισαν εισιτήριο πρόκρισης για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Coca - Cola.
Η ΑΕΚ απέκλεισε τον Ακρίτας Χλώρακας στη διαδικασία της παράτασης με 3-2 (2-2 ο κανονικός αγώνας) και η Νέα Σαλαμίνα την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με 4-0.
Ο αγώνας Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών που ήταν ορισμένος στις 14 Οκτωβρίου και δεν έγινε λόγω προβλήματος στο φωτισμό, ορίστηκε να διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τους αγώνες που έγιναν και η συνέχεια:
Τετάρτη 14.10.2026
Σπάρτακος Κιτίου - Krasava ΕΝΥ 0-2
Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0
Τετάρτη 21.10.2026
ΑΕΚ - Ακρίτας Χλώρακας 3-2
Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 4-0
Τετάρτη 28.10.2026
17:00 Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου
18:00 ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας
Τρίτη 03.11.2026
18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου
19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ερμής Αραδίππου
Τετάρτη 04.11.2026
18:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Ολυμπιακός
Πέμπτη 05.11.2026
20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών
Στην πρώτη φάση δεν συμμετέχουν βάση της Προκήρυξης τρεις ομάδες. Η Πάφος FC, ο Απόλλωνας και η Ομόνοια Λευκωσίας. Επίσης προκρίνονται ως τυχερές ομάδες στην επόμενη φάση της διοργάνωσης Ανόρθωση, ΑΣΙΛ Λύσης και ΕΝ Παραλιμνίου.