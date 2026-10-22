Κύπελλο Coca – Cola: Η συνέχεια και ο ορισμός του Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Μετά την Krasava ΕΝΥ και τον Άρη άλλες δύο ομάδες εξασφάλισαν εισιτήριο πρόκρισης για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Coca - Cola.

Η ΑΕΚ απέκλεισε τον Ακρίτας Χλώρακας στη διαδικασία της παράτασης με 3-2 (2-2 ο κανονικός αγώνας) και η Νέα Σαλαμίνα την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με 4-0.

Ο αγώνας Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών που ήταν ορισμένος στις 14 Οκτωβρίου και δεν έγινε λόγω προβλήματος στο φωτισμό, ορίστηκε να διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τους αγώνες που έγιναν και η συνέχεια:

Τετάρτη 14.10.2026

Σπάρτακος Κιτίου - Krasava ΕΝΥ 0-2

Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0

Τετάρτη 21.10.2026

ΑΕΚ - Ακρίτας Χλώρακας 3-2

Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 4-0

Τετάρτη 28.10.2026

17:00 Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου

18:00 ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας

Τρίτη 03.11.2026

18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου

19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ερμής Αραδίππου

Τετάρτη 04.11.2026

18:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Ολυμπιακός

Πέμπτη 05.11.2026

20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Στην πρώτη φάση δεν συμμετέχουν βάση της Προκήρυξης τρεις ομάδες. Η Πάφος FC, ο Απόλλωνας και η Ομόνοια Λευκωσίας. Επίσης προκρίνονται ως τυχερές ομάδες στην επόμενη φάση της διοργάνωσης Ανόρθωση, ΑΣΙΛ Λύσης και ΕΝ Παραλιμνίου.