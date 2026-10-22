Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια: Για την επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες

Την επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενεί την Μπασκόνια στο «Telekom Center» για την 7η αγωνιστική της Euroleague (21:15), ψάχνοντας αντίδραση μετά το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη σαρωτική επικράτηση 95-75 επί του Περιστερίου Betsson, μέσω της οποίας διατήρησαν το αήττητό τους στο εγχώριο πρωτάθλημα. Πλέον, θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να επανέλθουν στις νίκες και στην Ευρωλίγκα, έτσι ώστε να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το ρεκόρ τους, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 5-1.

Από την άλλη, η Μπασκόνια δεν διανύει καλή αγωνιστική περίοδο, καθώς είναι ουραγός της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-5. Μάλιστα, έχει ήδη υποχρεωθεί σε αλλαγή προπονητή, με την απόλυση του Πάολο Γκαλμπιάτι και την επιστροφή του Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ενώ έχασε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της, τον Μάρκους Χάουαρντ, που αγωνίζεται πλέον στη Ζενίτ.

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον στη διάθεσή του και πάλι τους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν, οι οποίοι αγωνίστηκαν κόντρα στο Περιστέρι και έδειξαν σε καλή κατάσταση. Επιστροφή και για Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ίζακ Μπόνγκα. Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, όπως και ο Λευτέρης Μαντζούκας, που έχει ακόμη ενοχλήσεις. Ο πρώτος είναι νοκ άουτ, ενώ η συμμετοχή του δεύτερου θα κριθεί την Πέμπτη. Η Μπασκόνια δεν υπολογίζει στον Κρις Ντουάρτε, έναν από τους κορυφαίους της παίκτες μέχρι στιγμής.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).

sport-fm.gr