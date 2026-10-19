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Τεράστιο πλήγμα με Ουναΐ στον Παναθηναϊκό - Τόσο είναι το διάστημα απουσίας του

ΓΗΠΕΔΟ

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H θλάση βαριάς μορφής θα τον κρατήσει αρκετό καιρό εκτός των υποχρεώσεων του τριφυλλιού.

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη 5-1 του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα, καθώς το «τριφύλλι» χάνει για 2,5 μήνες τον Αζεντίν Ουναΐ... 

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαροκινός διεθνής μέσος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ μετά από επαφή με αντίπαλο και μεταφέρθηκε με ειδικό αμαξίδιο στο ιατρείο του γηπέδου, δείχνοντας να πονάει πάρα πολύ. Η κλινική εικόνα του έδειχνε ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό και οι αρχικοί φόβοι επιβεβαιώθηκαν, καθώς η μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει θλάση βαριάς μορφής στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, με αποτέλεσμα η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πράσινων» να προβλέπεται με το νέο έτος.

Στο μεταξύ, καθησυχαστικά ήταν τα νέα για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος επίσης αποχώρησε με ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο από το ματς με τους Αρκάδες.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική, ωστόσο το πρόβλημά του δεν είναι σοβαρό και αναμένεται να είναι διαθέσιμος στο ματς της Κυριακής (25/10, 18:00) με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Τέλος, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ταλαιπωρείται από ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού και γι' αυτό ο Δανός αριστερός μπακ θα προφυλαχθεί και δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ταξίδι στο Αλμάτι ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (22/10, 17:30) με την Καϊράτ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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