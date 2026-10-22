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Να λάμψει το τριφύλλι απέναντι στο πορτογαλικό μεγαθήριο!

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Η Ομόνοια υποδέχεται στις 22:00 την Μπενφίκα στο κατάμεστο ΓΣΠ

Ώρα να μετρήσει δυνάμεις κόντρα σ’ ένα μεγαθήριο! Η Ομόνοια υποδέχεται στις 22:00 την Μπενφίκα στο κατάμεστο ΓΣΠ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αμέσως μετά την κλήρωση, το αποψινό παιχνίδι όπως επίσης και αυτό με τη Γιουβέντους ξεχώρισαν από το πρόγραμμα, καθώς πρόκειται για συλλόγους που παραδοσιακά βρίσκονται στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις. Άλλωστε, γι’ αυτό ο Μπεργκ αποκάλεσε «ομάδα επιπέδου Champions League» αυτήν της Πορτογαλίας!

Οι πράσινοι καλούνται να δώσουν τον πιο δύσκολο αγώνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και θέλουν να βάλουν πρόσημο θετικό. Η Μπενφίκα σαφώς και προκαλεί… τρόμο, όμως ο Χένινγκ Μπεργκ έδωσε το σύνθημα για μια καλή εμφάνιση που θα δώσει εμπειρίες, ίσως και ελπίδες στην ομάδα του. Το «τριφύλλι» έχει την… υποχρέωση να δει στα μάτια τους φιλοξενούμενους, να κάνει το «τέλειο» ανασταλτικά παιχνίδι και να αξιοποιήσει όσες ευκαιρίες του παρουσιαστούν. Εγχείρημα δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο.

Η Ομόνοια με οδηγό το παιχνίδι κόντρα στη Θέλτα, όπου ήταν επίσης το αουτσάιντερ και κατάφερε να ανταπεξέλθει, θα προσεγγίσει κι αυτό το ματς. Η Μπενφίκα είναι σαφώς ποιο ποιοτική ομάδα και στα… πάνω της, όμως η ομάδα της πρωτεύουσας μπορεί να ονειρεύεται για μια καλή ευρωπαϊκή βραδιά!

Απέφυγε τα χειρότερα, αλλά…

Ο Σενού Κουλιμπαλί μπήκε στο απουσιολόγιο και δεν υπολογίζεται στο αποψινό παιχνίδι. Μάλιστα, ο τραυματισμός θα τον κρατήσει εκτός και από το παιχνίδι με την ΑΕΚ (26/10). Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ωστόσο θα κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι με την ΑΕΛ (31/10). Εκτός απρόοπτου, θα υπολογίζεται κανονικά ενόψει Νάιμεγκεν (05/11).

Πάνω στην ώρα!

Ο Νεγκό αναμένεται πως θα επιστρατευτεί στο παιχνίδι με την Μπενφίκα, καθώς ο Ντουβέρν θα πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας, πλάι στον Σάτκα. Δεδομένης της απουσίας του Βίκτωρος (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής), ο Ντουβέρν θα μετακινηθεί κι έτσι ο Νεγκό θα πάρει φανέλα βασικού. Όταν μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έδειξε θετικό πρόσωπο, έδωσε ασίστ κι έτσι όλα είναι με το… μέρος του για να παρουσιαστεί αντάξιος των προσδοκιών. Βέβαια, η… δουλειά του απόψε θα είναι σαφώς πιο δύσκολη.

 

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