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Πέραν των 220 δρομέων δοκίμασαν τις αντοχές τους στο O3 OlympusMan - Trail Run 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Activate Cyprus στα πανέμορφα μονοπάτια του Τροόδους

Με τη συμμετοχή πέραν των 220 αθλητών και αθλητριών από την Κύπρο και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή (18/10) το Ο3 Olympus Man - Trail Run, με τους δρομείς να δοκιμάζουν δυνάμεις στις απαιτητικές διαδρομές γύρω από το Τρόοδος.

Η διοργάνωση διεξάγεται από την Activate Cyprus και περιλαμβάνεται στο καλεντάρι της ITRA (International Trail Running Association) προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μαζέψουν βαθμούς ΙΤRA. Ο αγώνας περιλάμβανε τέσσερις διαδρομές, τα Ultra 72χλμ., Marathon+ 47χλμ., Classic 21χλμ. και Adventure Trail Run 10χλμ.,

Tο Ο3 Olympus Man - Trail Run, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2022, αρχικά ως μέρος του Ο3 Olympus Man – Τriathlon και από την επόμενη χρόνια σε ξεχωριστή ημερομηνία, ανάδειξε γι’ ακόμη μία χρονιά την αξία της αντοχής, της προσπάθειας και της αγάπης για το τρέξιμο στη φύση, προσελκύοντας αθλητές που επιδιώκουν να ξεπερνούν τις δυνατότητές τους και να πετυχαίνουν νέους στόχους.

Όλοι οι δρομείς ξεκίνησαν την προσπάθειά τους από την Πλατεία Τροόδους, με τις διαδρομές να περνούν μέσα από δύσβατα μονοπάτια και απότομες κλίσεις του Τροόδους, που προσδίδουν μοναδικότητα στον χαρακτήρα της διοργάνωσης. Φυσικά, το πιο απαιτητικό κομμάτι των διαδρομών ήταν η ανάβαση στον Όλυμπο, την ψηλότερη κορυφή της Κύπρου, όπου οι αθλητές κλήθηκαν να ξεπεράσουν ακόμη μία σημαντική πρόκληση, για να φθάσουν στην κορύφωση της προσπάθειάς τους.

Οι νικητές της μεγάλης απόστασης

Στην κατηγορία O3 ΟlympusMan Ultra, στην οποία είναι και η μεγαλύτερη και πιο απαιτητική απόσταση (72χλμ), πρώτος στον τερματισμό έφθασε ο Αυστριακός Philipp Matter, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του σε 9 ώρες και 31 λεπτά. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βρετανός Nathan Montague με χρόνο 9:42:34, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο συμπατριώτης του Andy Grey, με χρόνο 9:44:40.

Στις γυναίκες, ξεχώρισε η Irina Masanova, η οποία ολοκλήρωσε τη μεγάλη διαδρομή των 72 χιλιομέτρων σε 11 ώρες, 10 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες

Στην κατηγορία Marathon+, απόστασης 47χλμ., νικητής αναδείχθηκε ο Maksim Petrov με χρόνο 5:07:50. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Κύπριος Λοΐζος Λοΐζου, ο οποίος τερμάτισε σε 5:19:02, ενώ τρίτος με χρόνο 5:34:53 ήταν ο Andraz Renko που πέρσι ήταν δεύτερος στην κατηγορία Classic 21χλμ. Την τέταρτη θέση, με χρόνο 5:58:31, πήρε ο ποδηλάτης Γιώργος Κούζης, στην πρώτη του απόπειρα στον αγώνα.

Στην κατηγορία Classic, όπου η απόσταση είναι ίση με ενός ημιμαραθωνίου (21χλμ.) και στην οποία υπάρχουν πάντοτε οι περισσότερες συμμετοχές, νικητής για δεύτερη σερί χρονιά ήταν ο Aleksei Koshkin, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 1:49:10. Ακολούθησαν ο Νίκος Παραδεισόπουλος και ο Σλοβάκος Samuel Barna, οι οποίοι τερμάτισαν με τον ίδιο χρόνο, 1:52:08, ενώ ελάχιστα πιο πίσω ήταν ο Gavin Jones (1:52:29).

Στην κατηγορία Adventure Trail Run, τρεις αθλητές έκαναν τη διαδρομή των 10χλμ σε λιγότερο από μία ώρα. Κατά σειρά τερμάτισαν οι Stefan Stankovic (55:48), Konstantin Kalinin (56:11) και William Keohane (58:07).

Το OlympusMan – Τrail Run στήριξαν η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες για το OlympusMan – Τrail Run στο www.activatecyprus.com/o3-olympusman-trail-run.

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