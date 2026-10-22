Αμφισβήτησε την τακτική του Κάρικ ο Μπρούνο Φερνάντες!

Ο Μπρούνο Φερνάντες λίγο μετά την αντικατάστασή του και την έντονη δυσαρέσκεια που φανέρωσε για την κάκιστη εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Κόμο με αποτέλεσμα να έρθει η βαριά ήττα με το τελικό 4-1, φάνηκε να τα βάζει με τον τρόπο που προετοίμασε και καθοδήγησε την ομάδα ο Μάικλ Κάρικ.

Ο τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση μετά και από αυτό το αποτέλεσμα, η φετινή σεζόν της ομάδας πάει από το κακό στο χειρότερο και αν χάσει και την εμπιστοσύνη των παικτών του, η κλεψύδρα θ' αδειάσει ακόμα πιο γρήγορα...

Ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ λίγο μετά το ματς στο Sinigaglia έδειξε να πετά ολοκληρωτικά το μπαλάκι της ευθύνης στον προπονητή του, λέγοντας:

«Η απόφαση για να μη μαρκάρουμε man-to-man, να αφήσουμε χώρους στον αντίπαλο και να περιμένουμε, πάρθηκε από το τεχνικό επιτελείο. Ορισμένες φορές, όμως, όταν δίνεις χώρο στον αντίπαλο, του δίνεις και αυτοπεποίθηση.

Είναι θέμα του προπονητή και των συνεργατών του να το δουν αυτό, όχι δικό μου. Πρέπει να είσαι πιο θαρραλέος ορισμένες φορές. Να πιέζεις ψηλά, να τους κάνεις να νιώθουν άβολα. Ορισμένες φορές ο στόπερ τους ερχόταν να με πιέσει εμένα στο δικό μας μισό γήπεδο, έπρεπε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο…» είπε ο Πορτογάλος.

sport-fm.gr