«Υπάρχει προβληματισμός και γι’ αυτό υπήρχαν οι αναμενόμενες αποδοκιμασίες» - Σύνθημα νίκης ενόψει Ομόνοιας

Βαρύ είναι το κλίμα στην ΑΕΚ, παρά την πρόκριση στους «16» του κυπέλλου.

Η ομάδα της Λάρνακας τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Ακρίτα, χρειάστηκε η παράταση για να καταφέρει να τσεκάρει εισιτήριο, ενώ υπήρχαν αποδοκιμασίες από τον κόσμο μετά το τέλος του αγώνα.

Οι κιτρινοπράσινοι παρουσίασαν προβληματική εικόνα, έχασαν τον Αντερέγκεν με αποβολή (χάνει Ομόνοια και Ε.Ν Ύψωνα), ωστόσο επικεντρώνονται στο ντέρμπι της Δευτέρας (26/10) με τους πράσινους.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα.

Αναλυτικά:

Για την χθεσινή πρόκριση και το δύσκολο αγώνα: «Απ’ την πρώτη στιγμή που τέλειωσε το χθεσινό παιχνίδι, δεν κρυφτήκαμε πίσω απ’ την πρόκριση, αλλά έχουμε πει ότι είναι το μοναδικό θετικό. Ήταν δυσκολότερη του αναμενομένου. Δώσαμε τα εύσημα στον Ακρίτα για την παρουσία του. Πλέον εστιάζουμε στη δικιά μας ομάδα. Δεν χωράνε δικαιολογίες, το ζητούμενο είναι να επικεντρωθούμε στη συνέχεια. Κρατάμε ότι δεν μας στοίχησε η αγωνιστική παρουσία και δεν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι άλλο πέραν απ’ την πρόκριση».

Για την εικόνα: «Δεν θα ακούσετε δικαιολογίες από το στόμα μου. Δεν ήταν το παιχνίδι που έπρεπε από μέρους μας και ευτυχώς δεν το πληρώσαμε. Πλέον σκεφτόμαστε το ντέρμπι με την Ομόνοια. Δεν έχουμε πολλά να κρατήσουμε, αντίθετα έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Εμπιστευόμαστε τη δουλειά που γίνεται και το ρόστερ και επίσης θεωρούμε πως σε ένα μαραθώνιο θα υπάρχουν και κακά βράδια».

Για το γεγονός πως και στο παιχνίδι ήταν μέτρια εμφάνιση: «Κακά τα ψέματα κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Άλλο αυτό με τον Άρη, άλλο με τον Ακρίτα για το κύπελλο και άλλο με την Ομόνοια. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός και γι’ αυτό υπήρχαν οι αναμενόμενες αποδοκιμασίες μετά το τέλος του αγώνα. Πλέον πρέπει να διεκδικήσουμε το νικηφόρο αποτέλεσμα με την Ομόνοια, στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας και πρέπει να τα καταφέρουμε».

Για τον κόσμο και το γεγονός πως υπήρξε η απολογία χθες: «Δεν είχαμε κάτι άλλο να πούμε χθες. Γυρίζουμε σελίδα και το ίδιο ζητάμε από τον κόσμο. Χρειαζόμαστε την βοήθεια και τη στήριξη ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα τη Δευτέρα».

Για το γεγονός πως μερίδα οπαδών θεωρεί πως υπάρχουν κενά στο ρόστερ και έγιναν λάθη: «Αναγνωρίζουμε ότι χθες ήταν μια κακή βραδιά και μπορεί να τύχουν σε έναν μαραθώνιο. Το ευτύχημα είναι πως δεν το πληρώσαμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν πιστεύουμε στη δουλειά που γίνεται και τις προσδοκίες που η ίδια η ομάδα δημιούργησε. Θυμίζω πως την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στην πρώτη θέση και τώρα στη δεύτερη. Θέλουμε στο παιχνίδι της Δευτέρας να επιστρέψουμε στις νίκες».

Για τον Αντερέγκεν: «Είναι εκτός στους αγώνες με την Ομόνοια και την Κρασάβα ΕΝΥ. Δυστυχώς για εμάς τον χάνουμε για δυο παιχνίδια γιατί είναι ο πιο παραγωγικός παίκτης».

Για τα αγωνιστικά: «Αγωνίστηκε χθες και επέστρεψε στη διάθεση του προπονητή ο Τσακόν. Ο Πηλέας θεωρούμε πως θα τα καταφέρει, όπως και ο Κόλερ. Ο Ιβάνοβιτς είναι κλινήρης στο σπίτι και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του, ενώ ο Αμίν ακόμη δεν ανέβασε στροφές»