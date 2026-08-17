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Ψάχνοντας τον τερματοφύλακα που θα... πιέσει τον Μπέλετς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ψάχνοντας τον τερματοφύλακα που θα... πιέσει τον Μπέλετς

Η πρόθεση από τους ιθύνοντες του ΑΠΟΕΛ για τη θέση κάτω από τα δοκάρια

Μία από τις θέσεις που στον ΑΠΟΕΛ ψάχνουν για ενίσχυση είναι κάτω από τα δοκάρια.

Ναι μεν αισθάνονται ότι μπορεί να σηκώσει την ευθύνη ως πρώτη επιλογή ο Μπέλετς, όμως υπάρχει ανάγκη για να... μπει πίεση στον Σλοβένο τερματοφύλακα, ώστε να γίνεται κι αυτός καλύτερος, αλλά να υπάρχει και έξτρα επιλογή.

Εξάλλου, πίσω από τον Μπέλετς βρίσκονται οι Χριστοδούλου και Μίχος και με βάση το ψάξιμο των ιθυνόντων του ΑΠΟΕΛ, σκοπός είναι να έρθει ένας τερματοφύλακας που θα αποτελέσει δίδυμο με τον Μπέλετς και οι άλλοι να ακολουθούν.

Θυμίζουμε ότι από τους γαλαζοκίτρινους δόθηκε δανεικός ο Περέιρα στην Ομόνοια Αραδίππου ενώ ο Μπέκερ μάλλον πάει στη Ραμάτ.

Το τελευταίο διάστημα έχουν δει αρκετά ονόματα το φως της δημοσιότητας. Ένα από αυτά είναι του Κροάτη Κάρλο Λετίτσα, για τον οποίο όμως φημολογείται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες.

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