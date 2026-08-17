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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών και αποδόσεων στο Λα Κορούνια – Έλτσε

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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών και αποδόσεων στο Λα Κορούνια – Έλτσε

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Η Λα Κορούνια υποδέχεται απόψε στις 22:00 την Έλτσε στο «Ριαθόρ», στην αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της LaLiga EA Sports. Η πρεμιέρα των δύο ομάδων στο νέο πρωτάθλημα συγκεντρώνει το στοιχηματικό ενδιαφέρον, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών και αποδόσεων.

Στην αγορά για το τελικό αποτέλεσμα, η νίκη της Λα Κορούνια προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.35, η ισοπαλία στα 3.05, ενώ το διπλό της Έλτσε βρίσκεται στα 3.40.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά των γκολ, με το Over 2.5 να προσφέρεται στα 2.30, ενώ το Under 2.5 βρίσκεται στο 1.62.

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Στις ειδικές αγορές, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης προσφέρεται στα 3.35, ενώ το «Όχι» βρίσκεται στο 1.29.

Επιλογές υπάρχουν και για το χρονικό σημείο του πρώτου γκολ. Το πρώτο τέρμα μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.00, ενώ για γκολ μέχρι και το 27:59 η απόδοση βρίσκεται στα 2.18. Ακόμη μεγαλύτερη απόδοση συναντάμε στο ενδεχόμενο να μη σημειωθεί κανένα γκολ στην αναμέτρηση, το οποίο προσφέρεται στα 7.00.

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