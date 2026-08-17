Για τα μεταγραφικά της ομάδας και τα δεδομένα της ενίσχυσης αναφέρθηκε, μιλώντας στον Super Sport FM, ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος.

Για την προετοιμασία της ομάδας μετά από 46 ημέρες: «Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Συνήθως πάμε σε δύο χώρες. Φέτος πήγαμε σε τρεις, γιατί ήταν καθαρά εισήγηση του προπονητή. Επίσης όλες οι προσθήκες αφορούν νεαρούς παίκτες και θεωρήσαμε σκόπιμο να γίνει μια τέτοια προετοιμασία».

Για την απόκτηση πολλών νεαρών παικτών: «Δεν μπορούν να κριθούν γιατί τους πλείστους δεν τους γνώριζε κανείς. Είναι λογικό να υπάρχει κάποιο ρίσκο από τη στιγμή που είναι νεαροί παίκτες. Νομίζω φέτος θα είναι διαφορετική ομάδα. Θα τρέχει περισσότερο, θα πρεσάρει και θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο».

Αν το ρόστερ είναι συμπληρωμένο: «Οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί είναι με βάση το πλάνο που έχουμε στο μυαλό, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες. Δεν έχουμε ολοκληρώσει».

Για τον στόχο στη νέα σεζόν και για τις κινήσεις ενίσχυσης που απομένουν: «Είναι μια θέση στην Ευρώπη. Επειδή παίρνουμε νεαρούς άγνωστους στο κυπριακό κοινό, δεν σημαίνει πως όποιον νεαρό βρίσκαμε τον πήραμε. Θα πάρουμε δεδομένα επιθετικό. Αν βρεθεί παίκτης που σε θέση η ομάδα έχει παίκτη, αλλά θεωρούμε ότι είναι καλή περίπτωση δεν θα θέλουμε να τη χάσουμε. Επίσης, εξετάζουμε για την περίπτωση τερματοφύλακα. Ο Βανά θα απουσιάσει 4-6 εβδομάδες, ο Ζάντρο είναι εξαιρετικός, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μόνο με ένα ακόμη και για διάστημα 1-1½ μήνα. Δεν υπάρχει σενάριο δανεισμού του Ζάντρο. Αυτή η εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις με τις μεταγραφές».

Για τον Φοδέριγχαμ: «Δεν έχει λυθεί το συμβόλαιό του. Δεν υπολογίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με διαδικαστικό θέμα. Δεν ήρθε μαζί μας στην προετοιμασία».