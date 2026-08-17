ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν σημαίνει πως όποιον νεαρό βρίσκαμε τον πήραμε...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Δεν σημαίνει πως όποιον νεαρό βρίσκαμε τον πήραμε...»

Μήνυμα από τον Άρη ότι η ομάδα της Λεμεσού θα είναι... διαφορετική, θα παίζει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο

Για τα μεταγραφικά της ομάδας και τα δεδομένα της ενίσχυσης αναφέρθηκε, μιλώντας στον Super Sport FM, ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος.

Για την προετοιμασία της ομάδας μετά από 46 ημέρες: «Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Συνήθως πάμε σε δύο χώρες. Φέτος πήγαμε σε τρεις, γιατί ήταν καθαρά εισήγηση του προπονητή. Επίσης όλες οι προσθήκες αφορούν νεαρούς παίκτες και θεωρήσαμε σκόπιμο να γίνει μια τέτοια προετοιμασία».

Για την απόκτηση πολλών νεαρών παικτών: «Δεν μπορούν να κριθούν γιατί τους πλείστους δεν τους γνώριζε κανείς. Είναι λογικό να υπάρχει κάποιο ρίσκο από τη στιγμή που είναι νεαροί παίκτες. Νομίζω φέτος θα είναι διαφορετική ομάδα. Θα τρέχει περισσότερο, θα πρεσάρει και θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο».

Αν το ρόστερ είναι συμπληρωμένο: «Οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί είναι με βάση το πλάνο που έχουμε στο μυαλό, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες. Δεν έχουμε ολοκληρώσει».

Για τον στόχο στη νέα σεζόν και για τις κινήσεις ενίσχυσης που απομένουν: «Είναι μια θέση στην Ευρώπη. Επειδή παίρνουμε νεαρούς άγνωστους στο κυπριακό κοινό, δεν σημαίνει πως όποιον νεαρό βρίσκαμε τον πήραμε. Θα πάρουμε δεδομένα επιθετικό. Αν βρεθεί παίκτης που σε θέση η ομάδα έχει παίκτη, αλλά θεωρούμε ότι είναι καλή περίπτωση δεν θα θέλουμε να τη χάσουμε. Επίσης, εξετάζουμε για την περίπτωση τερματοφύλακα. Ο Βανά θα απουσιάσει 4-6 εβδομάδες, ο Ζάντρο είναι εξαιρετικός, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μόνο με ένα ακόμη και για διάστημα 1-1½ μήνα. Δεν υπάρχει σενάριο δανεισμού του Ζάντρο. Αυτή η εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις με τις μεταγραφές».

Για τον Φοδέριγχαμ: «Δεν έχει λυθεί το συμβόλαιό του. Δεν υπολογίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με διαδικαστικό θέμα. Δεν ήρθε μαζί μας στην προετοιμασία».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, καριέρα στην Ισπανία και τώρα... Λάρνακα

ΑΕΚ

|

Category image

Ακόμη έχει τα φόντα για το απόλυτο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γίνεται ερυθρόλευκος ο Κάσερες

Super League

|

Category image

Αλλάζει… λουκ στην επίθεση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ πήρε 17χρονο Έλληνα από τη Ντόρτμουντ

Super League

|

Category image

Προς αποχώρηση από τον ΑΠΟΕΛ ο Ρόσα, με πρόταση από αλλού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τεχνικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Παρακολουθούσαμε τον Κωνσταντέλια καιρό, είναι πολύ ταλαντούχος με πλούσια εμπειρία»

Super League

|

Category image

Aποκλείστηκε από το Cincinati Open η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Mέχρι το 2030 ο Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ

Super League

|

Category image

«Φουντώνει» ο ανταγωνισμός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Θα πεθάνουμε στο γήπεδο για την πρόκριση»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΛ και Άρης στη League Phase

Super League

|

Category image

Στην Ιπσουιτς ο Ενσίσο αντί 30 εκατ. ευρώ

Premier League

|

Category image

Πώς η μεταγραφή του Κωνσαντέλια στην Ντόρτμουντ έφερε εμφύλιο στη Λειψία

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η «FairSquare» ζήτησε από την Επιτροπή της FIFA να βάλει «μπλόκο» στην υποψηφιότητά του Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη