ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελευταία «μονταρίσματα»

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Τελευταία «μονταρίσματα»

Η ΑΕΛ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας με δυο φιλικά

Εβδομάδα τελικών μονταρισμάτων είναι αυτή που μόλις μπήκε για την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού θα δώσει τα δύο τελευταία φιλικά πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, εκεί όπου στις 30 Αυγούστου θα υποδεχθεί την Ανόρθωση (19:00). Οι γαλαζοκίτρινοι θα έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν στροφές κόντρα σε Ε.Ν. Ύψωνα (19/08) και Άρη (22/08), τεστ στα οποία ο Ούγκο Μαρτίνς θα έχει την ευκαιρία να… οριστικοποιήσει τα πλάνα του. Η ομάδα της Λεμεσού θα κάνει ουσιαστικά πρόβα τζενεράλε κόντρα στους «πράσινους» συμπολίτες, καθώς ο Πορτογάλος προπονητής ενδέχεται να παρατάξει τα βασικά του «χαρτιά» για να διαπιστώσει το επίπεδο ετοιμότητάς τους.

Ενδεχομένως να θεωρείται πλεονέκτημα για την ΑΕΛ πως η πρώτη αντίπαλος δεν άλλαξε πολλά σε σχέση με πέρσι (λόγω εμπάργκο), όμως κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στο μυαλό κανενός. Αφ’ ενός η Ανόρθωση διατήρησε την ομοιογένειά της και αφετέρου θα πορευτεί με νέο προπονητή. Ο Μαρτίνς γνωρίζει λοιπόν πως η πρεμιέρα κρύβει κινδύνους και έκρουσε ήδη τον κώδωνα του κινδύνου στους ποδοσφαιριστές του.  

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, καριέρα στην Ισπανία και τώρα... Λάρνακα

ΑΕΚ

|

Category image

Ακόμη έχει τα φόντα για το απόλυτο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γίνεται ερυθρόλευκος ο Κάσερες

Super League

|

Category image

Αλλάζει… λουκ στην επίθεση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ πήρε 17χρονο Έλληνα από τη Ντόρτμουντ

Super League

|

Category image

Προς αποχώρηση από τον ΑΠΟΕΛ ο Ρόσα, με πρόταση από αλλού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τεχνικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Παρακολουθούσαμε τον Κωνσταντέλια καιρό, είναι πολύ ταλαντούχος με πλούσια εμπειρία»

Super League

|

Category image

Aποκλείστηκε από το Cincinati Open η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Mέχρι το 2030 ο Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ

Super League

|

Category image

«Φουντώνει» ο ανταγωνισμός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Θα πεθάνουμε στο γήπεδο για την πρόκριση»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΛ και Άρης στη League Phase

Super League

|

Category image

Στην Ιπσουιτς ο Ενσίσο αντί 30 εκατ. ευρώ

Premier League

|

Category image

Πώς η μεταγραφή του Κωνσαντέλια στην Ντόρτμουντ έφερε εμφύλιο στη Λειψία

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η «FairSquare» ζήτησε από την Επιτροπή της FIFA να βάλει «μπλόκο» στην υποψηφιότητά του Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη