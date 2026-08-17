Τελευταία «μονταρίσματα»

Εβδομάδα τελικών μονταρισμάτων είναι αυτή που μόλις μπήκε για την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού θα δώσει τα δύο τελευταία φιλικά πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, εκεί όπου στις 30 Αυγούστου θα υποδεχθεί την Ανόρθωση (19:00). Οι γαλαζοκίτρινοι θα έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν στροφές κόντρα σε Ε.Ν. Ύψωνα (19/08) και Άρη (22/08), τεστ στα οποία ο Ούγκο Μαρτίνς θα έχει την ευκαιρία να… οριστικοποιήσει τα πλάνα του. Η ομάδα της Λεμεσού θα κάνει ουσιαστικά πρόβα τζενεράλε κόντρα στους «πράσινους» συμπολίτες, καθώς ο Πορτογάλος προπονητής ενδέχεται να παρατάξει τα βασικά του «χαρτιά» για να διαπιστώσει το επίπεδο ετοιμότητάς τους.

Ενδεχομένως να θεωρείται πλεονέκτημα για την ΑΕΛ πως η πρώτη αντίπαλος δεν άλλαξε πολλά σε σχέση με πέρσι (λόγω εμπάργκο), όμως κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στο μυαλό κανενός. Αφ’ ενός η Ανόρθωση διατήρησε την ομοιογένειά της και αφετέρου θα πορευτεί με νέο προπονητή. Ο Μαρτίνς γνωρίζει λοιπόν πως η πρεμιέρα κρύβει κινδύνους και έκρουσε ήδη τον κώδωνα του κινδύνου στους ποδοσφαιριστές του.