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Η ENCY γίνεται υποστηρικτής του Τζιωρτζή στην προσπάθεια για τον τίτλο του NASCAR 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ENCY γίνεται υποστηρικτής του Τζιωρτζή στην προσπάθεια για τον τίτλο του NASCAR 2026

Έναν νέο υποστηρικτή στην προσπάθειά του στο NASCAR Euro Series 2026, την επίσημη διεθνή σειρά της FIA, έχει πλέον ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, καθώς στον πλευρό του Κύπριου οδηγού θα βρίσκεται η ENCY Software.

Η στήριξη της ENCY αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή στην προσπάθειά του για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου του 2026. Θυμίζουμε ότι φέτος ο Τζιωρτζής αγωνίζεται και στις δύο κατηγορίες, την V8GP, και την OPEN, έχοντας πολύ καλά αποτελέσματα μετά το πέρας των τριών πρώτων γύρων.

«Το σύστημα CAD/CAM της ENCY χρησιμοποιείται ήδη από κορυφαίους κατασκευαστές που προμηθεύουν τη διεθνή βιομηχανία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η στήριξη του Βλαδίμηρου αποτελεί για εμάς το φυσικό επόμενο βήμα, φέρνοντας το brand της ENCY ακόμη πιο κοντά στον κόσμο του motorsport», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENCY Software, Andrei Kharatsidi.

Από την πλευρά του, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής ανέφερε: «Η στήριξη της ENCY για τις αγωνιστικές περιόδους 2026–2027 είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα, γιατί νιώθω ότι έχω δίπλα μου έναν αξιόπιστο συνεργάτη. Μου δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να υψώσω την κυπριακή σημαία όσο πιο ψηλά γίνεται».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το λογότυπο της ENCY θα βρίσκεται στο Ford Mustang V8 που οδηγεί ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής την τρέχουσα περίοδο, καθώς και στο κράνος και την αγωνιστική του φόρμα, προσφέροντας σημαντική προβολή της εταιρείας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Το πρωτάθλημα του 2026 έχει ήδη συμπληρώσει το πρώτο του μισό. Η δράση συνεχίζεται στην Τσεχία στις 29–30 Αυγούστου, ακολουθεί η Ιταλία στις 19–20 Σεπτεμβρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στο Βέλγιο στις 17–18 Οκτωβρίου.

Σχετικά με την ENCY Software

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη λύσεων CAD/CAM, η ENCY Software συνδυάζει βαθιά τεχνογνωσία του κλάδου με μια καινοτόμο προσέγγιση. Η ENCY αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή στην τεχνολογία και μια φρέσκια οπτική στις παραδοσιακές διαδικασίες, συνδυάζοντας δοκιμασμένες μεθόδους με σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού CNC και ρομποτικών συστημάτων.

Το οικοσύστημα ENCY X εκφράζει αυτή τη φιλοσοφία, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες σχεδιασμού και παραγωγής, αξιοποιώντας τεχνολογίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτερες και αποδοτικότερες διαδικασίες.

Μάθετε περισσότερα στο encycam.com και ακολουθήστε την ENCY στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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