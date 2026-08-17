Kύπελλο Ελλάδας: Με φόντο την League Phase της διοργάνωσης

Με έπαθλο μία θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας διεξάγεται σε πέντε... δόσεις ο Β’ Προκριματικός Γύρος της διοργάνωσης. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις σε Σέρρες, Λιβαδειά και Καλλιθέα, καθώς κοντράρονται ομάδες της Super League.

Πιο συγκεκριμένα, στο ουδέτερο των Σερρών (Δευτέρα 17/8, 21:00), ο ΠΟΤ Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Βόλο. Οι «κυανόλευκοι» επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία ενώ οι Θεσσαλοί είχαν μια πετυχημένη σεζόν με τη συμμετοχή στα Play Off 5-8. Ακριβώς μία ημέρα αργότερα (Τρίτη 18/8, 21:00), η περυσινή ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, Λεβαδειακός, περιμένει στο «Λάμπρος Κατσώνης» τον Αστέρα Τρίπολης. Άλλαξαν αρκετά στους Βοιωτούς τη στιγμή που οι Αρκάδες θέλουν κάτι καλύτερο από την αγχωτική σεζόν που έζησαν. Επίσης σε ουδέτερο, στο «Ελ Πάσο», αλλά και δίχως κόσμο, η Καλαμάτα που επανέκαμψε στη Super League υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με τον «Τίτορμο» να έχει φιλοδοξίες.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στο ίδιο γήπεδο, η Καλλιθέα τίθενται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ, η οποία ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο των Τρικάλων (4-0) στον Α’ Προκριματικό. Στην Ευκαρπία, ο Άρης αγωνίζεται ως φιλοξενούμενους με αντίπαλο την Αναγέννηση Καρδίτσας, θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τη φιλική «εξάρα» που δέχθηκε από τη Νάπολι. Ο Ατρόμητος είναι αδιαμφισβήτητο φαβορί στο Περιστέρι με αντίπαλο τον ΠΑΣ Πύργος αλλά τα υπόλοιπα ζευγάρια είναι, θεωρητικά, αμφίρροπα.

Στο «Παντελής Μαγουλάς» κοντράρονται δυο ομάδες, Νίκη Βόλου και Πανιώνιος, που πέρυσι διεκδίκησαν μέχρι τέλους την άνοδο στα «μεγάλα σαλόνια». Στη Χρυσούπολη, ο τοπικός Νέστος φιλοξενεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που επιστρέφει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Στις Σέρρες, ο τοπικός Πανσερραϊκός περιμένει τον Πανθρακικό που επανέρχεται δυναμικά μετά από χρόνια ενώ, τέλος, στη Σύρο, η Ελλάς τίθεται αντιμέτωπη με τη Μαρκό - δυο ομάδες που εξέπληξαν ευχάριστα πέρυσι με την πορεία τους στον Β’ Όμιλο της Super League 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Β’ Προκριματικού Γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

17:00 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Athens Kallithea - ΑΕΛ

18:00 Γήπεδο Μακεδονικού Νεάπολης, Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης

21:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, ΠΟΤ Ηρακλής - Βόλος Ν.Π.Σ.

Τρίτη 18 Αυγούστου

19:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος

21:00 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)

19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό

*Εκκρεμεί ο ορισμός του αγώνα Ζάκυνθος - Κηφισιά

*Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ισοπαλίας μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας, δεν ακολουθεί παράταση αλλά οι ομάδες οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ