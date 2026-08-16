Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αριάγκα στην ΑΕΚ

Ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα βρίσκεται η ΑΕΚ!

H Ένωση ολοκληρώνει τη μεταγραφή του 28χρονου χαφ, καθώς έφτασε σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

O διεθνής άσος με την Ονδούρα αναμένεται άμεσα να βρίσκεται στην Ελλάδα - οι Ισπανοί κάνουν λόγο και για απόψε -, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη, που καλύπτει τα αγωνιστικά «θέλω» των Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα, οι οποίοι και έψαχναν έναν χαφ που θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες λύσεις και στο κέντρο της άμυνας όπου πίσω από τους βασικούς Μουκουντί και Ρέλβας υπάρχει ο πολύπειρος Βίντα και οι νεαροί Γκεοργκίεφ και Αλεξίου.

Ο 28χρονος μέσος, με ύψος 1,91μ., είναι κατά βάση μεσοαμυντικός (72 εμφανίσεις στην καριέρα του), ωστόσο έχει αγωνιστεί στην καριέρα του και ως δεξιός στόπερ, συγκεκριμένα σε 23 ματς.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη Λεβάντε σε συνολικά 28 παιχνίδια πρωταθλήματος και Κυπέλλου στην Ισπανία, μετρώντας 3 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

sport-fm.gr