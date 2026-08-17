Η αποχώρηση Γερεμέγεφ από τον ΠΑΟΚ και το... τέλος με ΑΠΟΕΛ

Μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια που προβάρει τα κίτρινα της Ντόρτμουντ, έρχεται ακόμη μία αποχώρηση για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Ο Σουηδός επιθετικός ετοιμάζεται να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, αφού δεν έπεισε ποτέ τον Αλέσιο Λίσι ότι μπορεί να προσφέρει στα πλάνα του. Κάτι άλλωστε που φάνηκε και από την επιλογή του Ιταλού προπονητή στα πρώτα επίσημα της σεζόν στα προκριματικά, όπου προτιμούσε σταθερά τον Ανέστη Μύθου για την κορυφή της επίθεσης.

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Γερεμέγεφ έπαιξε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, όμως όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει σε ομάδα εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα στην Ασία.

Ο 32χρονος φορ ολοκληρώνει λοιπόν την πορεία του στον ΠΑΟΚ, έχοντας σε 23 αγώνες 10 γκολ και 3 ασίστ. Ασφαλώς, ο ΠΑΟΚ κινείται ήδη για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, αφού αυτή τη στιγμή στο ρόστερ υπάρχει μόνο ένας ενεργός φορ, ο Μύθου.

Πηγή: sport24.gr