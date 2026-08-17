Mένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Κωνσταντέλια

Παίκτης της Ντόρτμουντ πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πέρασε τα ιατρικά κι εργομετρικά τεστ και ολοκλήρωσε τη συμφωνία του με την Μπορούσια, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ έπειτα από περίπου μία δεκαετία.

Το μόνο που απομένει, πλέον, είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από τους δύο συλλόγους. Όπως αναφέρεται στα γερμανικά Μέσα Ενημέρωσης, η Μπορούσια θα καταβάλλει στον ΠΑΟΚ 26 εκατομμύρια ευρώ, ακόμη 6 έχουν προβλεφθεί σε μορφή μπόνους ενώ θα υπάρχει κι ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 17,5%. Αναμφισβήτητα η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Ο ίδιος ο «Ντέλιας», σύμφωνα πάντα με τα γερμανικά ρεπορτάζ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα του αποφέρει κάτι παραπάνω από 3.000.000 ετησίως.