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«Μεγάλος στόχος της Μαρσέιγ ο Έσε»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Μεγάλος στόχος της Μαρσέιγ ο Έσε»

Επιμένουν στη Γαλλία για την Μαρσέιγ και το ενδιαφέρον της για τον Έσε. Σημερινό δημοσίευμα, γαλλικής ιστοσελίδας, foot01.com, υποστηρίζει πως ο Αργεντινός άσος του Ολυμπιακού δεν είναι απλώς ένας μεταγραφικός στόχος των Μασσαλών αλλά ένας μεγάλος μεταγραφικός στόχος στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρεται ότι είναι στη λίστα των στόχων της ομάδας με μεγάλη προτεραιότητα, με σκοπό να κάνει κίνηση για την απόκτηση του στο διάστημα που απομένει μέχρι και το τέλος των μεταγραφών.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι επειδή η οικονομική κατάσταση της ομάδας δεν είναι και η καλύτερη δυνατή αναζητά πρώτα τρόπους να αποφορτίσει το ρόστερ της και να βάλει λεφτά στα ταμεία της για να μπορέσει να καταθέσει πρόταση στους ερυθρόλευκους.

Υποστηρίζει ότι θα χρειαστούν περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να πείσει τον Ολυμπιακό να δώσει το ΟΚ για τη μεταγραφή του παίκτη, ενώ προσθέτει πως δεν είναι η μόνη ομάδα που έχει το βλέμμα της στραμμένο στον Εσε, καθώς υπάρχουν και άλλες.

«Ομάδες από την Πρέμιερ Λιγκ έχουν ρωτήσει τον Ολυμπιακό για να μάθουν τις προθέσεις του, αλλά χωρίς να βγει κάτι αυτό», τονίζει μεταξύ άλλων.

«Για τη Μαρσέιγ το πρόβλημα παραμένει το ίδιο: Πρέπει να ελπίζουν στην ομάδα πως ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος ακόμη για μεταγραφή εάν γίνει μια σοβαρή πρόταση.

Ο Ολυμπιακός σίγουρα δεν θα περιμένει μέχρι τις 31 Αυγούστου να πουλήσει τον Έσε εάν στα γραφεία του φτάσει μια καλή προσφορά», καταλήγει το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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