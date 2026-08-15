Στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Ρομέρο

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκτησε τον αρχηγό της Τότεναμ, Κριστιάν Ρομέρο, μέχρι τον Ιούνιο του 2031, μετά από πέντε σεζόν στο βόρειο Λονδίνο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (15/8) από τον ισπανικό σύλλογο.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν αποκαλύφθηκαν, ωστόσο τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ατλέτικο πλήρωσε περίπου 34,2 εκατομμύρια λίρες (46,27 εκατομμύρια δολάρια) για τον 28χρονο άσο.

Ο Ρομέρο αποχαιρέτησε την Τότεναμ την Παρασκευή (14/8), λέγοντας ότι φεύγει «με μια καρδιά γεμάτη αναμνήσεις και τεράστια υπερηφάνεια για όλα όσα ζήσαμε και πετύχαμε μαζί».

Ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός πραγματοποίησε 156 εμφανίσεις και σκόραρε 13 γκολ για την Τότεναμ σε όλες τις διοργανώσεις, προερχόμενος από την Αταλάντα το 2021.

Ο Ρομέρο δέχτηκε κριτική στο τέλος της περασμένης σεζόν για το ταξίδι του στην Αργεντινή πριν από τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας εναντίον της Έβερτον, με την Τότεναμ να αγωνίζεται ακόμη για να εξασφαλίσει την παραμονή της στην Premier League, ενώ ήταν μέλος της «αλμπισελέστε», που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και συμμετείχε στο Μουντιάλ 2026.