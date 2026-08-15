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Διαθέσιμοι για το Community Shield, Ράϊς, Σάκα και Οντεγκααρντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαθέσιμοι για το Community Shield, Ράϊς, Σάκα και Οντεγκααρντ

Yπολογίζονται κανονικά από τον Αρτέτα

Οι Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα και Μάρτιν Θουμπιμέντι είναι διαθέσιμοι για το αυριανό (16/8) Community Shield της Κυριακής εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, αφού επέστρεψαν στις προπονήσεις από τις διακοπές τους, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε ο προπονητής της Αρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα.

«Θα είναι διαθέσιμοι. Προπονήθηκαν μαζί μας, θα προπονηθούν και το Σαββάτο (15/8) και αν είναι στην κατάσταση που περιμένουμε να είναι, θα συμμετάσχουν», δήλωσε ο Αρτέτα στους δημοσιογράφους.

Ο Σάκα αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στον Αχίλλειο τένοντα στα τέλη της περασμένης σεζόν, ενώ ο Ράις αποκάλυψε κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ότι ένιωθε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο από τον Δεκέμβριο, ενώ παράλληλα ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στο γόνατο.

Ο Αρτέτα είπε ότι μια περίοδος ανάπαυσης βοήθησε και τους δύο παίκτες ενόψει της νέας σεζόν και πρόσθεσε ότι ο αρχηγός Μάρτιν Όντεγκααρντ, είναι σε καλή κατάσταση, μετά από μια σεζόν με τραυματισμούς.

«Με τον Όντεγκααρντ και τον Μπουκάγιο, βλέπω κάτι άλλο. Προφανώς είχαν κάποια προβλήματα πέρυσι και δεν μπόρεσαν να έχουν τα επίπεδα συνέπειας που ξέρουν ότι μπορούν να φέρουν στην ομάδα», δήλωσε ο 44χρονος προπονητής και συνέχισε:

«Έτσι, υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο και ένα μεγάλο κενό από το οποίο πιστεύω ότι η ομάδα θα επωφεληθεί, επειδή μπορώ να δω την επιθυμία τους».

Ο Όντεγκααρντ είχε μία δύσκολη σεζόν πέρυσι λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών στο γόνατο και στον ώμο, έχοντας μόνο 16 συμμετοχές στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ωστόσο, ο κεντρικός αμυντικός Γουίλιαμ Σαλιμπά, παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στην πλάτη που υπέστη κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κατηγορίες

Premier League

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