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Άλλη μία χρονιά με τεράστιο ενδιαφέρον ξεκινάει στη La Liga

ΓΗΠΕΔΟ

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Άλλη μία χρονιά με τεράστιο ενδιαφέρον ξεκινάει στη La Liga

Ο «Special One», η επιστροφή ιστορικών ομάδων και η Μπάρτσα στο κυνήγι του «three-peat»

Η La Liga 2026-27 κάνει σέντρα απόψε και η μάχη του τίτλου παίρνει φωτιά από την πρώτη μέρα. Η φετινή πρεμιέρα έχει μια ιδιομορφία, καθώς λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών στο πρόσφατο Μουντιάλ, η 1η αγωνιστική απλώνεται σε ένα πλάνο-μαραθώνιο 13 ημερών, προσφέροντας δύο εβδομάδες γεμάτες δράση.

Στην pole position, η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ στοχεύει στο τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Το έργο της όμως θα είναι δυσκολότερο από ποτέ. Η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε ένα ηχηρό restart, φέρνοντας ξανά στον πάγκο της τον Ζοζέ Μουρίνιο. Η επιστροφή του «Special One» αλλάζει τις ισορροπίες, την ώρα που η Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε παρουσιάζεται αρκετά ενισχυμένη.

Ταυτόχρονα, η ρομαντική πλευρά του ποδοσφαίρου αναβιώνει με την επιστροφή τριών ιστορικών ομάδων στην ελίτ. Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Ρασίνγκ Σανταντέρ και Μάλαγα άφησαν πίσω τους τα πέτρινα χρόνια και υπόσχονται σκληρές μάχες και εικόνες με... γεύση από άλλες εποχές.

Η δράση ξεκινά απόψε σε Ανδαλουσία (Σεβίλλη-Ράγιο Βαγιεκάνο) και Χώρα των Βάσκων (Αλαβές-Χετάφε), ενώ το κυρίως πιάτο θα διεξαχθεί εμβόλιμα προς τα τέλη του Αυγούστου, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και την Μπαρτσελόνα την Αθλέτικο Μπιλμπάο στη μετά-Βαλβέρδε εποχή.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Σάββατο 15 Αυγούστου

Αλαβές-Χετάφε (20:30)

Σεβίλλη-Ράγιο Βαγιεκάνο (22:30)

Κυριακή 16 Αυγούστου

Ράσινγκ Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ (18:00)

Εσπανιόλ-Λεβάντε (20:00)

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Έλτσε (22:00)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάλαγα (22:00)

Τρίτη 25 Αυγούστου

Βαλένθια-Ρεάλ Μπέτις (22:00)

Τετάρτη 26 Αυγούστου

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Πέμπτη 27 Αυγούστου

Θέλτα-Οσασούνα (22:00)

Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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