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«Αυτήν την χρονιά θα κυριαρχήσω»...

ΓΗΠΕΔΟ

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«Αυτήν την χρονιά θα κυριαρχήσω»...

Ξεκάθαρο μήνυμα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ετοιμος να οδηγήσει τους Μαϊάμι Χιτ στην κορυφή του ΝΒΑ, δηλώνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Ελληνας άσος συμμετείχε στο παιχνίδι «τελείωσε την πρόταση» και μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς, είναι αποφασισμένος ν΄ ανταποκριθεί στιας απαιτήσεις για την νέα πρόκληση της σπουδαίας καριέρας του.

Ο Greek Freak είπε χαρακτηριστικά: «Αυτήν την χρονιά... θα κυριαρχήσω,  Αυτό που θέλω να αποδείξω είναι... ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA, Στους οπαδούς θέλω να πω...ότι θα φέρουμε πίσω την «ζέστη» (σσ. heat). Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι...σε μία από τις καλύτερες εποχές του. Η νοοτροπία μου για την νέα σεζόν είναι...η νίκη. Όταν μου δοθεί η ευκαιρία...θα κυριαρχήσω. Μαϊάμι ετοιμάσου...για μια ενθουσιώδη σεζόν».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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