Τσιτσιπάς: «Η σχέση μου με τον πατέρα μου είναι περίπλοκη»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νίκησε με 7-6 (4), 7-5 τον Γάλλο Βαλεντέν Ροαγέ (Νο78) στον 1ο γύρο του Σινσινάτι Όπεν και μίλησε για τις αλλαγές στο παιχνίδι του, την ανάγκη να παίρνει πιο πολλά ρίσκα και την απόφασή του να προχωρήσει χωρίς τον πατέρα του ως προπονητή, πριν βρει στον δρόμο του τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ, Νο 4 στον κόσμο και Νο2 του ταμπλό.

Για τις αλλαγές στο παιχνίδι του και την εξέλιξη του αγώνα: «Δουλεύω πάνω σε κάποια πράγματα και είναι πολύ σημαντικό για μένα να παραμένω προσηλωμένος σε αυτά που δουλεύω. Συνεχίζω να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι, ναι, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό να κάνω μεγάλα βήματα όσον αφορά τη βελτίωσή μου και να αλλάξω κάποια πράγματα που είχαν μείνει στάσιμα τα τελευταία δύο χρόνια. Έχω επικεντρωθεί πολύ στο να ανεβαίνω πιο γρήγορα στο φιλέ και να είμαι λίγο πιο επικίνδυνος όταν παίζω. Σήμερα είδα κάποια δείγματα αυτών των πραγμάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ήμουν πραγματικά περήφανος που ανέβαινα τόσο συχνά στο φιλέ, ειδικά προς το τέλος του πρώτου και στις αρχές του δεύτερου σετ. Αυτό είναι το είδος του παιχνιδιού που πραγματικά με κάνει να νιώθω ζωντανός όταν παίζω, οπότε θα συνεχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτό. Είναι σημαντικό να παραμένω συνεπής στη δουλειά μου, να εμφανίζομαι κάθε μέρα στο γήπεδο και να προσπαθώ για μικρές βελτιώσεις, έστω και ελάχιστες, και να επιτρέπω στον εαυτό μου κάποιες φορές να κάνει λάθη, γιατί είναι σημαντικό και αποτελεί μέρος της διαδικασίας».

Για τον λόγο που δεν κατάφερε να κλείσει το ματς στο σερβίς του: «Δεν επιτάχυνα αρκετά το παιχνίδι μου. Είναι τόσο απλό. Προσπαθούσα να παίξω λίγο πιο συντηρητικά και να μην επιχειρώ τόσο ακραία χτυπήματα και αυτό γύρισε μπούμερανγκ».

Για την ειλικρίνειά του προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: «Για μένα, τα media είναι ένας χώρος όπου μπορώ να είμαι ειλικρινής. Φυσικά, μπορείς να είσαι διπλωματικός και να δίνεις καθαρές, διπλωματικές απαντήσεις, αλλά νιώθω ότι είναι επίσης ένα μάθημα για τα νεότερα παιδιά που παίζουν τένις, ώστε να βλέπουν την πραγματική πλευρά του αθλήματός μας. Έχω παρατηρήσει πολλούς παίκτες από το παρελθόν και δεν έδειχναν την μεγάλη εικόνα για το τι πραγματικά περνάει από το μυαλό ενός αθλητή, τι συμβαίνει στη ζωή του και πώς είναι η διαδικασία στο Tour. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω ανοιχτά και να πω την αλήθεια, να εκφράσω αυτό που νιώθω, αυτά που έχω παρατηρήσει, αυτά που έχω δει και αυτά που έχω αισθανθεί όλα αυτά τα χρόνια».

Για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του: «Θα έλεγα ότι είναι πιθανότατα ένα κεφάλαιο στο οποίο παίρνω εγώ τις αποφάσεις και κάνω τις επιλογές μου. Είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο εξελίσσομαι σε μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού μου, του Στέφανου Τσιτσιπά. Παλαιότερα νιώθω ότι πολλά πράγματα ελέγχονταν, αλλά ταυτόχρονα καθορίζονταν από τον πατέρα μου. Δεν με ενοχλούσε τότε, γιατί έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα. Και άφησα εκεί πάρα πολλές ευθύνες για τη διαχείριση ορισμένων πραγμάτων. Νιώθω ότι τώρα είναι η δική μου στιγμή να αποφασίσω με ποιους θέλω να συνεργάζομαι, τι θέλω να κάνω και τι θέλω να πετύχω».

Για την σημασία των νικών: «Ναι, είναι σημαντικές. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αν συνεχίσω να είμαι στάσιμος και να παίζω το ίδιο είδος τένις ξανά και ξανά, προσπαθώ να ξεφύγω από αυτό το μοτίβο και από το να έχω ξανά και ξανά παρόμοια αποτελέσματα. Ψάχνω κάτι που να έχει κάτι διαφορετικό. Θέλω, ίσως, στις καλύτερες ημέρες μου, να κάνω αυτές τις καλύτερες ημέρες ακόμη καλύτερες. Αυτό είναι κάτι που περιμένω με ανυπομονησία. Κάθε λεπτομέρεια, από τον εξοπλισμό και την προπόνηση μέχρι τον ύπνο και την αποκατάσταση, έχει σημασία για μένα, γιατί όταν είμαι στα καλά μου, θέλω να είμαι στα καλύτερά μου. Και ίσως στις όχι τόσο καλές ημέρες μου, θέλω να είναι πιο μέτριες αντί να είναι πραγματικά κακές».

Για τον ερχόμενο αγώνα με τον Αλιασίμ: «Έχω παίξει ξανά με τον Φίλιξ. Έχει βελτιωθεί πολύ. Είναι ένας παίκτης που βρίσκεται σταθερά στο Top 10. Παίζει καλά σε όλες τις διαφορετικές επιφάνειες. Είναι πιθανότατα ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες των τελευταίων δύο ετών, καθώς εμφανίζεται συνεχώς, φέρνει αποτελέσματα και παίζει σταθερά. Αλλά θα περιμένω να δω τα ρήγματα. Κάθε παίκτης έχει μικρά ρήγματα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Και εγώ πρέπει να είμαι προσεκτικός, συγκεντρωμένος και να ακολουθήσω το πλάνο μου με πειθαρχία και με ξεκάθαρη πρόθεση για το πώς θα γίνω πιο επικίνδυνος. Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία θα επικεντρωθώ περισσότερο».

Τέλος, σε ερώτηση σχετική με την δυσκολία της αλλαγής του πατέρα του από την θέση του προπονητή, εκείνος δήλωσε αναλυτικά: «Επαναλάμβανα ένα συγκεκριμένο μοτίβο για πάρα πολύ καιρό και πήρα μια ξεκάθαρη απόφαση με τον εαυτό μου ότι πλέον το έχω βαρεθεί. Πραγματικά ψάχνω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου. Είμαι 28 ετών. Δεν είμαι πλέον 21. Και νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να το κάνω, για να είμαι ειλικρινής. Ίσως θα έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα, αλλά το έκανα τώρα. Τώρα είναι η στιγμή. Πρέπει να προχωρήσω και να είμαι καλά με αυτή την απόφαση. Έχω καλή σχέση με τον πατέρα μου. Δυστυχώς, δεν μπορώ να τον έχω ως προπονητή μου, παρόλο που θα ήθελα να είναι ο προπονητής μου. Έχω μια καλή ομάδα ανθρώπων που ήταν εκεί για μένα και θα ήθελα ο πατέρας μου να παραμείνει πατέρας μου, κάτι που ελπίζω να σέβεται. Είναι μια περίπλοκη σχέση. Η σχέση πατέρα και γιου ήταν πάντα περίπλοκη και θα συνεχίσει να είναι περίπλοκη για τους τενίστες και στο μέλλον».