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Στο μπλοκάκι του Μπεργκ...

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο μπλοκάκι του Μπεργκ...

Σημαντικές σημειώσεις από τον προπονήτη της Ομόνοιας για το επόμενο βήμα στην Ευρώπη

Στην Ομόνοια ήδη έχουν γυρίσει σελίδα και στις σκέψεις είναι οι αναμετρήσεις με την Σεντ Τρούιντεν, την οποία καλείται να ξεπεράσει προκειμένου να αναβαθμίσει την εμπειρία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ως γνωστό οι πράσινοι κλείδωσαν συμμετοχή στη League Phase του Conference League κι εφόσον προκριθούν σε βάρος της βελγικής ομάδας, τότε θα συνεχίσουν στο Europa League.

Ο Χένινγκ Μπεργκ ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή, μετά την πρόκριση επί της Λίνκολν, ότι πλέον το εμπόδιο γίνεται πιο ψηλό.

Ο Νορβηγός, μαζί με τους συνεργάτες του, είχαν μία πρώτη τάξεως ευκαιρία να παρακολουθήσουν χθες στην Σεντ Τρούιντεν στο δεύτερο παιχνίδι της στο βελγικό πρωτάθλημα.

Η αντίπαλος των πρωταθλητών προγήθηκε δύο φορές στο παιχνίδι, πρώτα με 1-0 στο 1' και επειτα με 3-1 στο 47' , όμως έμεινε στην ισοπαλία, δεχόμενη μάλιστα την ισοφάριση στο 90+4' από την Σερκλ Μπριζ. Μάλιστα, είναι το δεύτερο σερί ματς που μένει στην ισοπαλία, καθώς είχε φέρει 1-1 με την Λομέλ στην πρεμιέρα.

 

Δείτε βίντεο από τον πρώτο αγώνα της στη χρονιά:

 

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