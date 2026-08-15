ΒΙΝΤΕΟ: Συγκλονιστικές στιγμές, όλο το γήπεδο θρήνησε μαζί με τον Σέουντγενς

Τα φώτα έσβησαν… Συμπαίκτες και αντίπαλοι έγιναν… ένα. Θεατές ξέσπασαν σε ένα θερμό χειροκρότημα…

Όλοι σε μια προσπάθεια να δώσουν δύναμη στον Ματς Σέουντγενς και τη σύντροφό του Έλμπα στις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που περνούν μετά την απώλεια της νεογέννητης κόρης τους.

Στο τέλος της αναμέτρησης της Μπρέντα με τη Φένλο εξελίχθηκαν συγκινητικές στιγμές με ένα γήπεδο να θέλει να στηρίξει το ζεύγος Σεόυντγενς.

Οι οπαδοί μάλιστα της ομάδας του Σέουντγενς είχαν και ένα πανό στο οποίο είχαν γράψει:

«Ο παράδεισος έχει πλέον ένα ακόμη μικρό αστέρι».

Dit moet een van de meest aangrijpende, maar ook bijzondere momenten in dit stadion geweest zijn. Het Rat Verlegh Stadion herdenkt de recent overleden dochter van Mats Seuntjens. Dat duurt nu al een kwartier. Iedere seconde kippenvel. Waanzinnig eerbetoon✨🤍. #NACpraat pic.twitter.com/0MDC9bhci1