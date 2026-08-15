Τέσσερις παλιοί και στη μέση ένας νέος!

Για πέντε ποδοσφαιριστές από το υφιστάμενο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ δίνεται από το transfermarkt με πενταψήφιο νούμερο η χρηματιστηριακή τους αξία. Οι τέσσερις εξ αυτών ήταν στον Αρχάγγελο και την περσινή σεζόν, ενώ ένας είναι από τους καινούργιους.

Πρώτος στη λίστα είναι ο Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος είναι τραυματίας αυτό το διάστημα. Ο 29χρονος κοστολογείται στα 1.800.000, έχοντας αξία κατά 300.000 υψηλότερη από τον Ντιέγκο Ρόσα που είναι στο 1.5 εκατομμύριο.

Την πρώτη τριάδα κλείνει ο νεοφερμένος Δημήτρης Λημνιός, με τον Ελλαδίτη να κοστολογείται από την εν λόγω ιστοσελίδα στα 1.300.000. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι δυο με πενταψήφιο νούμερο είναι δυο μέλη της παλιοσειράς των γαλαζοκιτρίνων, με τους Ντάλσιο και Μαρκίνιος να είναι ακριβώς στο 1.000.000.