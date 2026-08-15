Καμία έκπληξη και ξανά υπό κατασκευή

Έγινε το αναμενόμενο. Χθες η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Μάουρο Καμορανέζι και ήδη βρίσκεται στο ψάξιμο για τον αντικαταστάτη του, με το όνομα του Γερμανού Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ να βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Το «διαζύγιο» με τον 49χρονο Ιταλοαργεντινό τεχνικό ήλθε ως φυσιολογική εξέλιξη, αφού ήταν ηλίου φαεινότερον ότι η ομάδα δεν έπειθε κανέναν. Αποκορύφωμα ήταν ο πρόωρος αποκλεισμός της από την Ευρώπη, η οποία ήρθε από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στα πέναλτι.

Μαζί με τον Καμορανέζι, παρελθόν αποτελεί και ο προπονητής φυσικής κατάστασης, Μιγκέλ Ενρίκε. Το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο παραμένει στη θέση του, ενώ καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή αναλαμβάνει ο Ινάκι Αστίθ, ο οποίος θα έχει την ευθύνη των προπονήσεων και της αγωνιστικής καθοδήγησης της ομάδας μέχρι την εξεύρεση νέου τεχνικού. Επί της ουσίας, η ΑΕΚ βρίσκεται (ξανά) υπό κατασκευή, κι ενώ σε δύο εβδομάδες ξεκινά το πρωτάθλημα. Και δεν είναι η πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια, που αναγκάζεται σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ή που επιχειρείται ένας μίνι μεταγραφικός σχεδιασμός τέτοια εποχή, εξαιτίας των λανθασμένων επιλογών που προηγήθηκαν. Αυτό έγινε και το 2024 με τον Χουάν Φερνάντο.

Ο Ρόκα και η κριτική

Ο τεχνικός διευθυντής Τσάβι Ρόκα, και κατ' επέκταση η διοίκηση, βρίσκονται εκ νέου στο στόχαστρο των οπαδών και είναι αποδέκτες δριμείας κριτικής. Στα σχόλια των φίλων της ΑΕΚ στα social media καταγράφεται, σε μεγάλο βαθμό, ικανοποίηση για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με την ελπίδα η νέα εξέλιξη να βοηθήσει την ομάδα να ορθοποδήσει και να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα. Δεν λείπουν, βέβαια, και τα παράπονα, αφού πολλοί διερωτώνται «πώς είναι δυνατόν να γίνονται τα ίδια λάθη ξανά και ξανά σε σχέση με τις επιλογές προπονητών και τις μεταγραφικές κινήσεις».

Γουστάρουν Σιμόν

Φιγουράρει εκ νέου το όνομα του Ισραηλινού προπονητή Ραν Μπεν Σιμόν, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην κιτρινοπράσινη κερκίδα και σίγουρα πολλοί θα τον ήθελαν ξανά στην «Αρένα». Βέβαια, ο Μπεν Σιμόν είναι ομοσπονδιακός τεχνικός στο Ισραήλ με συμβόλαιο μέχρι το 2028. Αντίθετα, ο Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ κυκλοφορεί «ελεύθερος» και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όντως βρίσκεται στα ραντάρ των ιθυνόντων της ΑΕΚ. Τη σεζόν 2025-26 εργάστηκε στην Οντένσε Δανίας, η οποία τερμάτισε στην 8η θέση της βαθμολογίας.