«Τιμώρησε» τον εαυτό της η Πάφος FC

Το πίστεψε η Πάφος FC και φάνηκε από την αρχή στη ρεβάνς με τη Σάλτσμπουργκ. Έφερε στα μέτρα της το ματς και το 2-0 στο ημίχρονο ήταν ένα σενάριο πέραν των προσδοκιών. Το μπλακ άουτ, ωστόσο, με την έναρξη του β' μέρους ήταν ανεξήγητο, το 2-0 έγινε 2-3 και έφερε και το «αντίο» από το Europa League. Προσπάθησε ξανά όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε, αλλά δεν ήταν αρκετό.

Πόνεσε ο τρόπος του αποκλεισμού για την ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο, καθώς δεν ήταν υποδεέστερη από την αυστριακή ομάδα. Όμως «τιμώρησε» τον εαυτό της, καθώς και στα δύο παιχνίδια χάθηκαν ευκαιρίες από αυτές που δεν... χάνονται. Και όταν πρόκειται για τέτοιο επίπεδο, δυστυχώς κοστίζουν. Τόσο στην αναμέτρηση που έγινε στη Λεμεσό, παρά τα τρία γκολ που σημείωσε, όσο και στο Σάλτσμπουργκ. Παρόμοιο σκηνικό υπήρξε και με τη Χάιντουκ, όμως η πρόκριση κατά κάποιο τρόπο... κάλυψε την αδυναμία της αποτελεσματικότητας.

Ήταν μία χαμένη ευκαιρία να κλείσει θέση σε League Phase του Europa League, αλλά τώρα οφείλει να σηκώσει κεφάλι και να προετοιμαστεί για τις διπλές αναμετρήσεις με την Ντιναμό Σίτι. Το χειροκρότημα του κόσμου, που εκτίμησε τη θαραλλέα προσπάθεια, αποτελεί μία... ντόπα για τους αγώνες με την αλβανική ομάδα, πρώτα εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου, και ακολούθως εντός έδρας, στις 27 Αυγούστου.

Η Ντιναμό Σίτι διέλυσε με 4-0 την Άουντα Λετονίας, κάνοντας ανατροπή μιας και είχε χάσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Να σημειωθεί πως πριν την Άουντα, είχε αποκλείσει την Αστάνα (Καζακστάν) και Αλουμίνιτς (Σλοβενία).