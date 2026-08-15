Ιππασία: Ιστορική πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στους Μεσογειακούς Αγώνες «Ταράντο 2026»

Η Ιππασία γράφει τη δική της ιστορία στην κυπριακή παρουσία στους Μεσογειακούς Αγώνες, ύστερα από την απόφαση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για συμμετοχή για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες «Ταράντο 2026».

Η ιστορική πρώτη συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί με την αθλήτρια Αλέξα Στάις η οποία θα αγωνιστεί στο αγώνισμα της υπερπήδησης εμποδίων (Jumping), με το άλογο της Kantu. Η Stais, η οποία αγωνίζεται επαγγελματικά στη Γερμανία, αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικές παρουσίες της κυπριακής Ιππασίας σε διεθνές επίπεδο.

Αντώνης Πετρή (Πρόεδρος Κ.Ο.Ιππασίας): «Το θεωρούμε μεγάλη επιτυχία»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ιππασίας κ. Αντώνης Πετρή εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ιστορική συμμετοχή της Ιππασίας στους Μεσογειακούς Αγώνες, σημειώνοντας:

«Ευχαριστούμε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή που πίστεψε σε μας και μας δίνει την ευκαιρία της συμμετοχής και της ανάλογης προβολής του αθλήματος μας. Ουδέποτε στο παρελθόν συμμετείχαμε στους Αγώνες αυτούς και θεωρούμε μεγάλη επιτυχία τη φετινή συμμετοχή. Θα λάβουμε μέρος με αθλήτρια υψηλού επιπέδου, με στόχο μια αξιοπρεπή εμφάνιση».

Ο κ. Πετρή υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της συμμετοχής για την περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή της Ιππασίας στην Κύπρο, καθώς η παρουσία σε μια τόσο σημαντική πολυαθλητική διοργάνωση δημιουργεί νέες προοπτικές για το άθλημα και τους Κύπριους αθλητές.

Μία αθλήτρια, μία ιστορική συμμετοχή

Η κυπριακή συμμετοχή στην Ιππασία στο «Taranto 26» αποτελείται από μία αθλήτρια, την Alexa Stais, η οποία θα αγωνιστεί στην υπερπήδηση εμποδίων με την εννέα ετών φοράδα Kantu.

Σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI), το αγώνισμα της υπερπήδησης εμποδίων στους Μεσογειακούς Αγώνες θα διεξαχθεί στις 30 Αυγούστου με τον τελικό στο ομαδικό που θα αποτελέσει παράλληλα και τον αγώνα πρόκρισης στο ατομικό, και την 1η Σεπτεμβρίου, με την τελική κατάταξη του ατομικού αγωνίσματος.

Η Kantu είναι φοράδα εννέα ετών και έχει ήδη αγωνιστεί σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου με την Alexa Stais. Θα βρεθεί στο Ταράντο οδικώς από τη Γερμανία, συνοδεία σταυλίτη, ύστερα από ενέργειες της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής σε συντονισμό με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ιππασίας.

Alexa Stais: «Τεράστια τιμή να εκπροσωπώ την Κύπρο»

Η Alexa Stais μιλά με ιδιαίτερη συγκίνηση για την ιστορική συμμετοχή της Κύπρου στην Ιππασία στους Μεσογειακούς Αγώνες και δηλώνει αποφασισμένη να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Είναι τεράστια τιμή για μένα να εκπροσωπώ την Κύπρο στους Μεσογειακούς Αγώνες και ακόμη πιο ξεχωριστό το γεγονός ότι αυτή θα είναι η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στην Ιππασία στους Αγώνες. Κάθε ευκαιρία να αγωνίζομαι με την κυπριακή σημαία σημαίνει πάρα πολλά για μένα και είναι κάτι που δεν θεωρώ ποτέ δεδομένο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Κύπρια πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί με την Kantu, με την οποία, όπως σημειώνει, θα ταξιδέψει στην Ιταλία «με την ελπίδα να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο».

«Στο άθλημα μας τα πάντα μπορούν να συμβούν, όμως πιστεύω στο άλογο μου και στη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει. Στόχος μου είναι να της δώσω την καλύτερη δυνατή διαδρομή και να σημειώσουμε ένα αποτέλεσμα που θα κάνει την Κύπρο περήφανη», προσθέτει.

Η σχέση της Alexa Stais με την Κύπρο έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς ο παππούς της ήταν Κύπριος. Μεγάλωσε στη Νότια Αφρική και ασχολείται με τα άλογα από πολύ μικρή ηλικία, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Γερμανία, όπου εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια έχει ως βάση της, στην επαγγελματική καριέρα στην υπερπήδηση εμποδίων.

Σήμερα αγωνίζεται επαγγελματικά για τον Paul Schockemöhle και το 2025 είχε την τιμή να εκπροσωπήσει για πρώτη φορά την Κύπρο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών στην υπερπήδηση εμποδίων, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην καριέρα της.

«Νιώθω εξαιρετικά υπερήφανη που αποτελώ μέρος αυτής της ιστορικής πρώτης εμφάνισης της Κύπρου στην Ιππασία στους Μεσογειακούς Αγώνες και ελπίζω ότι αυτή η συμμετοχή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για τις επόμενες γενιές Κύπριων ιππέων», τονίζει.