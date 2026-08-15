Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Σεβίλλη – Ράγιο Βαγιεκάνο

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Η LaLiga ανοίγει αυλαία απόψε, με τη Σεβίλλη να υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Ramón Sánchez-Pizjuán» για την 1η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου για την αναμέτρηση που αρχίζει στις 22:30 ώρα Κύπρου.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της Σεβίλλης στα 2.30, την ισοπαλία στα 3.20, ενώ η επικράτηση της Ράγιο Βαγιεκάνο βρίσκεται στα 3.35.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιλογές για τα συνολικά γκολ. Το Over 2.5 προσφέρεται στα 2.30, ενώ το Under 2.5 βρίσκεται στο 1.62.

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Πληθώρα επιλογών υπάρχει και στις ειδικές αγορές της αναμέτρησης. Το ενδεχόμενο να υπάρξει τουλάχιστον ένα δοκάρι προσφέρεται στα 2.25, ενώ για περισσότερα από 1.5 δοκάρια η απόδοση ανεβαίνει στα 5.45.

Στις επιλογές για τα πέναλτι, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης προσφέρεται στα 3.35.

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