«Ελεγαν ότι το να παίζεις στη Βίλα Μπελμίρο είναι τρελό. Σήμερα, δυστυχώς, δεν είναι το ίδιο».

Μετά την νίκη της Σάντος με 2-1 επί της Μακαρά στο Copa Sudamericana εχθες (14/8) το βράδυ και με δύο ασίστ στο ενεργητικό του, ο Νεϊμάρ άδραξε την ευκαιρία για ν' απευθυνθεί στους οπαδούς της ομάδας του. Παρά τη νίκη σε αυτόν τον αγώνα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός αναφέρθηκε στην απουσία της ατμόσφαιρας που κάποτε έκανε διάσημη τη Βίλα Μπελμίρο: «Οι παίκτες κάθε ομάδας που ήλθαν για να παίξουν εδώ, έλεγαν ότι το να παίζεις στη Βίλα Μπελμίρο είναι τρελό. Σήμερα, δυστυχώς, δεν είναι το ίδιο».

Ο Νεϊμάρ περιμένει τώρα περισσότερα από τους οπαδούς, όπως ακριβώς εκείνοι, περιμένουν περισσότερα από τους παίκτες: «Όπως οι οπαδοί ζητούν πράγματα από εμάς, ζητώ κι εγώ λίγα από αυτούς», εξήγησε ο Βραζιλιάνος, προσθέτοντας ότι θέλει ενθάρρυνση «με τον σωστό τρόπο». Για αυτόν, το να βρει ένα πλήθος ικανό να ωθήσει ολόκληρη την ομάδα μέχρι το τέλος θα μπορούσε να κάνει πραγματική διαφορά: «Αγαπώ τους οπαδούς που μας ενθαρρύνουν μέχρι το τέλος, που είναι εκεί και υποστηρίζουν ολόκληρη την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει πολύ».