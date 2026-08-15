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Αποσύρθηκε στα 36 του ο Ιμόμπιλε

ΓΗΠΕΔΟ

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Αποσύρθηκε στα 36 του ο Ιμόμπιλε

«Εάν δεν μπορώ πλέον να πιέσω τον εαυτό μου όταν πονάω, όταν προπονούμαι, εάν δεν μπορώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, είναι δύσκολο», τόνισε στο μήνυμα του ο Ιμόμπιλε

Ο Ιταλός επιθετικός Τσίρο Ιμόμπιλε αποφάσισε να «κρεμάσει τα παπούτσια του» σε ηλικία 36 ετών, όπως γνωστοποίησε με ένα βίντεο που ανήρτησε στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της τελευταίας του ομάδας, της Παρί FC, στην οποία εντάχθηκε τον Ιανουάριο.

«Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για εμένα, επειδή είναι το τέλος ενός από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ζωής μου. Αγαπούσα αυτήν την δουλειά με όλη μου την καρδιά, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου για την τρέχουσα κατάσταση», εξήγησε ο έμπειρος επιθετικός, μιλώντας στους συμπαίκτες του στην PFC στο βίντεο.

«Δεν είναι εύκολη απόφαση, επειδή είστε απίστευτα παιδιά, μια μεγάλη οικογένεια. Αλλά για εμένα, ήλθε η ώρα να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου. Με ακολουθούσαν παντού, τους χρειαζόμουν εδώ και 17 χρόνια και τώρα με χρειάζονται», συνέχισε ο Ιμόμπιλε, ο οποίος πέτυχε 350 γκολ σε 656 εμφανίσεις κατά την διάρκεια της πλούσιας καριέρας του.

Ο Ιμόμπιλε άφησε το στίγμα του στο ιταλικό πρωτάθλημα, κυρίως με τη Λάτσιο (2016-2024), όπου έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 207 γκολ σε 340 αγώνες.

Το 2020, παρέλαβε το Ευρωπαϊκό «Χρυσό Παπούτσι», που απονέμεται στον κορυφαίο σκόρερ της σεζόν στην ήπειρο. Πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος για τέσσερις σεζόν (μία με την Τορίνο, τρεις φορές με τη Λάτσιο), κατέχει επίσης από κοινού το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε μία μόνο σεζόν στη Serie A (36 το 2019-2020), μαζί με τον Γκονζάλο Ιγκουαΐν (Νάπολι, 2015-2016).

Ο Ιμόμπιλε αγωνίσθηκε επίσης για την Ντόρτμουντ (2014-2016), την Σεβίλλη (2016) και την Μπεσίκτας (2024-2025), ενώ ήταν μέλος της «Σκουάντρα Ατζούρα» που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2021.

«Εάν δεν μπορώ πλέον να πιέσω τον εαυτό μου όταν πονάω, όταν προπονούμαι, εάν δεν μπορώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, είναι δύσκολο», τόνισε στο μήνυμα του ο Ιμόμπιλε.

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ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

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