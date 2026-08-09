Kάνει αγώνα δρόμου ο Ντεσπόντοφ, σε φουλ ρυθμούς ο Γιαννούλης

Σε ρυθμούς… Βελγίου κινείται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά την ήττα από την Άντερλεχτ στην Τούμπα με 0-1, θα ταξιδέψει στο Lotto Park με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος του σκηνικό και να κυνηγήσει την ανατροπή.

Το μενού της Κυριακής (9/8) περιελάμβανε πρωινή προπόνηση για τους ασπρόμαυρους, με τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ να συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης μετά το χειρουργείο που υπεβλήθη στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού.

Το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, δουλεύει σε φουλ ρυθμούς.