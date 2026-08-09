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ΒΙΝΤΕΟ: «Έδεσε» Πήλιο έως το 2030 η ΑΕΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: «Έδεσε» Πήλιο έως το 2030 η ΑΕΚ!

Ο Πήλιος έχει αγωνιστεί με την ΑΕΚ συνολικά σε 79 παιχνίδια, έχοντας ένα γκολ και εννιά ασίστ.

Επίσημη μορφή πήρε η επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Σταύρο Πήλιο.

Οι κιτρινόμαυροι είχαν έρθει σε συμφωνία εδώ και μέρες με τον 25χρονο αριστερό μπακ κι αυτή επισημοποιήθηκε σήμερα Κυριακή (09/09), ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμα τέσσερα χρόνια. 

Ο Πήλιος έχει αγωνιστεί με την ΑΕΚ συνολικά σε 79 παιχνίδια, έχοντας ένα γκολ και εννιά ασίστ.

 Η περσινή του σεζόν υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς αναμφίβολα ήταν η καλύτερη της καριέρας του καθώς μέσα από σκληρή δουλειά μπόρεσε να καθιερωθεί κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή του καταγράφοντας 40 συμμετοχές με έξι ασίστ, ενώ παρουσίασε μια σημαντική βελτίωση και εξέλιξη αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του γκρουπ στην πορεία προς τον τίτλο και τους «8» του Conference League. 

 

Κατηγορίες

Super League

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