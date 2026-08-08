Σόου Γκατσίνοβιτς στην πρόβα τζενεράλε της ΑΕΚ

Με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να κάνει χατ-τρικ, η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 της Athens Kallithea FC στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο τελευταίο της τεστ πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Δυο διαφορετικές ενδεκάδες χρησιμοποίησε ο Μάρκο Νίκολιτς που είδε τον νεοαποκτηθέντα Μίλαν Βιτάλις να σκοράρει στο ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 17’ με το τελευταίο μεταγραφικό της απόκτημα. Ο Βιτάλις πήρε την μπάλα από τον Ρότα, με προσποίηση άδειασε τον αντίπαλό του και με αριστερό πλασέ νίκησε τον Αγγελόπουλο για το 1-0. Στο 39’ ο Γιόβιτς, μετά από ωραία ατομική ενέργεια δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά όπως κι ο Ζουμπκόφ στο 44’, σε ένα πρώτο μέρος με ελάχιστες καλές στιγμές.

Ο Νίκολιτς άλλαξε όλη την ενδεκάδα στο β’ μέρος, για να ακολουθήσει το σόου του Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος έκανε το 2-0 στο 48’ με τρομερό, φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής. Ο «Γκάτσι», που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του, πέτυχε δεύτερο προσωπικό γκολ στο 51’, παίρνοντας το «ριμπάουντ» μετά την απόκρουση του Αγγελόπουλου στο συρτό σουτ του Μάγερ. Και ολοκλήρωσε το χατ-τρικ στο 70’, με εύκολο πλασέ μετά το κλέψιμο της μπάλας από τον Κάιρινεν έξω από τη μεγάλη περιοχή και την πάσα του Βάργκα.

Οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες για περισσότερα γκολ στο διάστημα που απέμεινε αλλά το 4-0 έμεινε ως το τέλος, με την ΑΕΚ να «βλέπει» το Super Cup με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (12/8, 20:00).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια (46’ Μπαλαμώτης), Ρότα (46’ Γκεοργκίεφ), Βίντα (46’ Μουκουντί), Πενράις (46’ Πήλιος), Ρέλβας (46’ Αλεξίου), Βιτάλις (46’ Κάιρινεν), Κουτέσα (46’ Κοϊτά), Καλοσκάμης (46’ Γκατσίνοβιτς), Ζούμπκοφ (46’ Μάγερ), Γιόβιτς (46’ Βάργκα), Ζίνι (46’ Μάνταλος).

ATHENS KALLITHEA (Βαγγέλης Μόρας): Αγγελόπουλος (71’ Καλιάρος), Σταματούλλας (81’ Γκέζος), Προβυδάκης (58’ Μάτι), Αναστασίου (81’ Βενάκης), Τζανδάρης (58’ Κοντονίκος), Μπαουτίστα (67’ Μανιάς), Φαϊτάκης (67’ Καντίγιο), Λόπεζ, Φροσύνης (58’ Κουρφαλίδης), Ρόμο (67’ Βάρκας).