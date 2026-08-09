Mπήκε στο κυρίως ταμπλό του Σινσινάτι ο Τσιτσιπάς

Ο 27χρονος τενίστας εκμεταλλεύτηκε τις αποσύρσεις της τελευταίας στιγμής και μπήκε απευθείας στη διοργάνωση, αφού ήταν ψηλά στη λίστα των αναπληρωματικών.

Ο Στέφανος βρίσκεται στο Νο.53 του κόσμου, όμως οι entry lists για το Σινσινάτι βγήκαν πριν κατακτήσει τον τίτλο στο Γκστάαντ και κάνει το άλμα στο ranking.

Θυμίζουμε ότι ο 27χρονος τενίστας αναγκάστηκε να παίξει προκριματικά και στο Τορόντο και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για κυρίως ταμπλό, αλλά και να φτάσει μέχρι τον δεύτερο γύρο όπου ηττήθηκε από τον Ζοάο Φονσέκα.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό στο Σινσινάτι ξεκινούν στις 13 του μήνα, ενώ μια μέρα νωρίτερα θα γίνει η κλήρωση της διοργάνωσης.

sdna.gr