Ο Τεττέη επέστρεψε στις προπονήσεις αλλά αμφίβολος με ΤΣΣΚΑ 1948

Με τον Ανδρέα Τεττέη να ξεπερνά τη λοιμώδη μονοπυρήνωση που τον ταλαιπώρησε και να επιστρέφει στις προπονήσεις, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα ρεβάνς της Τρίτης (11/8) με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Ο διεθνής επιθετικός υποβλήθηκε πρώτα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και ακολούθως βρέθηκε ξανά στο Κορωπί, όπου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά το αν θα είναι διαθέσιμος για το ματς στο «Βασίλ Λέφσκι», το πιθανότερο είναι να βρίσκεται στην αποστολή του «τριφυλλιού», αλλά η οριστική απόφαση θα ληφθεί αύριο το πρωί μετά την προπόνηση.

Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, τακτική, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.