Ολυμπιακός: Ετοιμάζει αλλαγές για την πρόκριση ο Μεντιλίμπαρ - Ημέρα κρίσης για Έσε

Ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί στη ρεβάνς της Τρίτης (11/8, 20:30) απέναντι στη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι Πειραιώτες δεν πήραν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στους Ολλανδούς, αλλά ξέρουν ότι με τη νίκη θα πάρουν σίγουρα το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Εξάλλου, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι τούς πάνε πιο πολύ τα εκτός έδρας παιχνίδια.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους δύο γεμάτες προπονήσεις στην Ελλάδα, με τον Βάσκο τεχνικό να κάνει το τελικό μοντάρισμα. Όπως φαίνεται, ο 65χρονος τεχνικός πρόκειται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα.

Καταρχάς, θέλει να δει αν θα έχει στη διάθεσή του τον Σαντιάγο Έσε, που έλειψε από τον πρώτο αγώνα. Εφόσον, ο Αργεντινός προπονηθεί και σήμερα κανονικά, τότε θα αγωνιστεί απέναντι στους Ολλανδούς, επιστρέφοντας στο αρχικό σχήμα. Ετοιμοπόλεμος είναι ο Λορέντσο Σιπιόνι.

Ο Μεντιλίμπαρ θα κάνει διορθώσεις ώστε να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο η ομάδα του.

Ο Πιρόλα πρόκειται να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα, έχοντας λογικά τον Ρέτσο στο πλευρό του. Από τη στιγμή που μπήκε αλλαγή ο Ιταλός στον αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης», ουσιαστικά δεν «έφαγε» φάση ο Ολυμπιακός.

Πιθανή είναι και η χρησιμοποίηση του Μαφέο στο δεξί άκρο της άκρο της άμυνας, καθώς ο Σάλιακας αντιμετώπισε προβλήματα στο πρώτο ματς. Ζότα Σίλβα και Ζέλσον αναμένεται να πάρουν θέση στο αρχικό σχήμα, αφού με την είσοδό τους στο παιχνίδι έκαναν πολύ πιο απειλητικό τον Ολυμπιακό.

SPORT-FM.GR