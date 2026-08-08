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Εξέλιξη με Νανού!

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξέλιξη με Νανού!

Η νέα ομάδα του πρώην μπακ του ΑΠΟΕΛ

Ο Νανού βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ηρακλή. 

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή Eulânio Ângelo Chipela Gomes, γνωστού ως Nanu.

Ο Nanu γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1994 στην Πορτογαλία, έχει ύψος 1,77 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός οπισθοφύλακας, έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει ολόκληρη τη δεξιά πλευρά. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Γουινέας-Μπισάου και έχει συμμετάσχει σε τρεις διοργανώσεις του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Beira-Mar, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Marítimo, με τις εμφανίσεις του να του ανοίγουν την πόρτα της FC Porto, στην οποία μεταγράφηκε το 2020. Με την πορτογαλική ομάδα αγωνίστηκε και στο UEFA Champions League, ενώ κατέκτησε το Super Cup Πορτογαλίας.

Στην καριέρα του έχει επίσης αγωνιστεί στο MLS με την FC Dallas, καθώς και στις Santa Clara, Samsunspor και Estrela da Amadora. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, πριν ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την κυπριακή ομάδα.

Nanu, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!»

 

 

 

 

Κατηγορίες

Super LeagueΑΠΟΕΛ

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