«Χαστούκι» για τη Ναϊμέγκεν πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό

Με το... αριστερό μπήκε στο νέο πρωτάθλημα της Eredivisie η Ναϊμέγκεν. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League φαίνεται πώς είχε το μυαλό της στη ρεβάνς της Τρίτης (11/8, 20:30) με τους «ερυθρόλευκους» επί ολλανδικού εδάφους, καθώς ηττήθηκε σήμερα στην έδρα της με 1-2 από την Τέλσταρ.

Η NEC παρατάχθηκε με τέσσερις αλλαγές και πλήρως διαφοροποιημένη αμυντική γραμμή σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι απέναντι στους «ερυθρόλευκους», όμως βρέθηκε από νωρίς και συγκεκριμένα από το 2' να κυνηγάει στο σκορ.

Στο 23' ήρθε το 0-2 και τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο για τους γηπεδούχους. Προσπάθησαν στο δεύτερο μέρος να αντιδράσουν και να επιστρέψουν στο παιχνίδι, με τον Σίρχαους να περνάει στον αγωνιστικό χώρο στο 46'.

Ο Ολλανδός επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 83' έπειτα από ασίστ του Τάντιτς, μειώνοντας σε 2-1, χωρίς όμως να αλλάξει τη μοίρα της αναμέτρησης.

Η ενδεκάδα της Ναϊμέγκεν (3-4-3): Κρέταζ, Περέιρα, Νέιμασιτς (46΄Σίρχαους), Φόνβιλ, Μπίσοφ, Ουαϊσά (79΄Μορ), Χάνσεν-Άαροεν, Μοντέιρο (64΄Σάντλερ), Λεμπρετόν (64΄Γουίλουμσον), Τσέρι (64΄Λίνσεν), Τάντιτς

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Eredivisie:

Καμπούρ-Εξέλσιορ 0-4

Ναϊμέγκεν-Τέλσταρ 1-2

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Βίλεμ 8/8

Αϊντχόφεν-Φορτούνα Σιτάρντ 8/8

Άλκμααρ-Ντεν Χάαγκ 8/8

Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ 9/8

Τσβόλε-Άγιαξ 9/8

Γκρόνινγκεν-Ουτρέχτη 9/8

Χέρενφεν-Τβέντε 9/8