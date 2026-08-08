Παναθηναϊκός: Σε φουλ ρυθμούς ο Λιβάι ενόψει Βουλγαρίας

Ο διεθνής στράικερ του Τριφυλλιού ακολούθησε κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης», συμμετέχοντας σε όλες τις ασκήσεις και στο τακτικό κομμάτι. Ο 28χρονος άσος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την κρίσιμη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, όπου οι Πράσινοι καλούνται να πάρουν το διπλό για να προκριθούν στα πλέι οφ του Conference League.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, προτού οι Πράσινοι περάσουν στο τακτικό σκέλος. Εκεί, το βάρος έπεσε στην επιθετική ανάπτυξη απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιλογές των ποδοσφαιριστών στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Οι παίκτες δούλεψαν πάνω στη δημιουργία και την αξιοποίηση χώρων, στην ταχύτητα κυκλοφορίας της μπάλας, στις συνεργασίες και στις κινήσεις χωρίς αυτή, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την τελική προσπάθεια.

sdna.gr