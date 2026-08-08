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ΑΕΚ: Ένα τελευταίο «τεστ» πριν τις επίσημες μάχες

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ: Ένα τελευταίο «τεστ» πριν τις επίσημες μάχες

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 20.00 στην ALLWYN ARENA την Athens Kallithea στο τελευταίο της «τεστ» πριν τις επίσημες μάχες που ακολουθούν.. 

Ο Μάρκο Νίκολιτς, θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει πράγματα κυρίως εν όψει του Super Cup με τον ΟΦΗ που έρχεται στις 12 Αυγούστου και είναι πιθανό να παρατάξει τους πρώτους έντεκα που σκέφτεται για το Παγκρήτιο. 

Αυτό σημαίνει πως πιθανότατα απόψε στην ενδεκάδα θα βρίσκονται και δύο μικροί, οι Χρήστος Αλεξίου και Δημήτρης  Καλοσκάμης που είναι φαβορί για να ξεκινήσουν απέναντι στους Κρητικούς.

Φυσικά, θα δούμε για πρώτη φορά να αγωνίζονται στη Νέα Φιλαδέλφεια οι Μάγερ, Κάιρινεν, Ζούμπκοφ όπως επίσης και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Μίλαν Βιτάλις.

Θα είναι ένα «τεστ» που σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της Ένωσης πριν τις επίσημες υποχρεώσεις. Εκτός από το Super Cup θυμίζουμε, η ΑΕΚ έχει μπροστά της την Ευρώπη καθώς θα πέσει στη μάχη των play off του Champions League στις 18/19 Αυγούστου,  όπου και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι. 

Ελεύθερη είσοδος στη Νέα Φιλαδέλφεια  

Στον σημερινό φιλικό αγώνα με την Athens Kallithea η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ΔΩΡΕΑΝ στις θύρες, των οποίων η είσοδος βρίσκεται επί της οδού Καππαδοκίας.

Στις θύρες 31-33 (VIP) θα έχουν πρόσβαση MONO οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στις συγκεκριμένες θύρες για τη σεζόν 2026-27. Για την είσοδο θα απαιτείται η επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας. 

sdna.gr 

Κατηγορίες

Super League

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