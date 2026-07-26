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Η απόφαση του ΠΑΟΚ για Τάχα Άλι

ΓΗΠΕΔΟ

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Η απόφαση του ΠΑΟΚ για Τάχα Άλι

Ο Τάχα Άλι αναμένεται ν' ακολουθήσει συντηρητική αγωγή για τις επόμενες μέρες, έπειτα από τον τραυματισμό που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Από τον «δικέφαλο του βορρά» κάνουν λόγο για τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο, όπως χαρακτηριστικά έδειξαν οι εξετάσεις, ωστόσο, αυτό που καθίσταται σαφές για τον παίκτη είναι πως ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού του παίκτη στη συντηρητική αγωγή, θα ληφθεί η τελική απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης του τραυματισμού.

Στα υπόλοιπα, η Κυριακάτικη προπόνηση του ΠΑΟΚ είχε παιχνίδι κατοχής μετά την προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική. Οι ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι δούλεψαν στην επιθετική ανάπτυξη και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Στο ιατρικό δελτίο, οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ έκαναν θεραπεία, ενώ ο Σορετίρε συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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