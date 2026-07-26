Ούτε 24 ώρες, δύο πρωταθλητές από την Κύπρο

Μετά τον Σεμέδο, εκ των πρωταγωνιστών της πρωταθλήτριας Ομόνοιας, η United FC του Ντουμπάι, ανακοίνωσε άλλο έναν παίκτη που στο παρελθόν πανηγύρισε πρωτάθλημα στο νησί.

Ο λόγος για τον Μπαμπίκα ο οποίος είχε στεφθεί πρωταθλητής με τον Άρη στην Κύπρο.

Ο Μπαμπίκα έχει δοθεί από την ομάδα της Λεμεσού στην Τουλούζ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα και την τουρκική Φατίχ.