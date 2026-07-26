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Δύο γκολ από τον Nεϊμάρ στην επιστροφή του στη Σάντος

ΓΗΠΕΔΟ

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Δύο γκολ από τον Nεϊμάρ στην επιστροφή του στη Σάντος

Ο Νεϊμάρ πέτυχε δύο γκολ με τη Σάντος, και πανηγύρισε με ενθουσιασμό για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά το απογοητευτικό Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Τα δύο γκολ του Νεϊμάρ επέτρεψαν στη Σάντος, η οποία εξακολουθεί να παλεύει να αποφύγει τον υποβιβασμό στο πρωτάθλημα, να αποφύγει την εντός έδρας ήττα από την τελευταία της βαθμολογίας, τη Σαπεκοένσε (2-2), σε αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής.

Με αυτήν την ισοπαλία, η Σάντος έχει πλέον μόνο ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο 34χρονος σταρ, ο οποίος έπαιζε ξανά για την ομάδα του μετά από δυόμισι μήνες απουσίας, επικρίθηκε έντονα αυτή την εβδομάδα για τη συμμετοχή του σε ένα τουρνουά πόκερ, ενώ οι συμπαίκτες του έπαιζαν έναν αγώνα του Copa Sudamerikana στη Βενεζουέλα.

Σε απάντηση, ο Νεϊμάρ γιόρτασε το πρώτο του γκολ προσποιούμενος ότι μοιράζει κάρτες και χρησιμοποιώντας μια σημαία κόρνερ για να μιμηθεί ένα χτύπημα γκολφ. 

Ο Νεϊμάρ αποκλείστηκε με τη Βραζιλία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από τη Νορβηγία (2-1). Ήταν ο τελευταίος διεθνής αγώνας για τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής ομάδας (80 γκολ), που συνδίασε  με ένα εύστοχο πέναλτι.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΔΙΕΘΝΗ

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