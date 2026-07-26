Ηττήθηκε στο τρίτο φιλικό τεστ ο Άρης αλλά κρατάει την εικόνα

Καλή εμφάνιση παρά την ήττα με 1-0, πραγματοποίησε ο Άρης στο τρίτο φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία με αντίπαλο την Κορόνα Κίελτσε, σύμφωνα με την ενημέρωση από τους πράσινους.

Αναλυτικά: Η συνολική απόδοση σε ολόκληρο το ενενηντάλεπτο ήταν η καλύτερη μέχρι στιγμής στην Πολωνία και είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό στοιχείο η πρόοδος που παρουσιάζει η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι.

Ήταν η ομάδα που είχε την πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, καθώς και τις περισσότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με κύριο εκφραστή κυρίως τον Παζέ, αλλά και τους Εφαγκέ, Χαραλάμπους και Νίκολιτς, όμως οι τελικές τους προσπάθειες είτε δε βρήκαν στόχο, είτε αποκρούστηκαν από τον τερματοφύλακα.

Η πίεση στη μπάλα και η καλή κυκλοφορία ήταν και πάλι κάποια από τα στοιχεία που έδειξε η ομάδα μας, η οποία ωστόσο όσο περνούσε ο χρόνος έβγαλε κούραση, - φυσιολογικό σε αυτό το χρονικό σημείο- κόντρα σε μια ομάδα που ξεκίνησε χθες τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα. Το μοναδικό γκολ του πρώτου μέρους ήρθε στο 35’με κοντινή προβολή του Μπονγκ.

Ο Άρης ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον Βανά Άλβες στο τέρμα και με τετράδα μπροστά του, τους Γιαγκό, Μάτισικ, Λέλε και Κορέϊρα. Την τριάδα της μεσαίας γραμμής αποτελούσαν οι Χαραλάμπους, Παζέ και Σαρφό, με τον τελευταίο να έχει ρόλο ανασταλτικού μέσου. Στην τριάδα της επίθεσης ξεκίνησαν οι Γκάουσταντ, Νίκολιτς και στον άξονα ο Εφαγκέ.

Πιο απαιτητικός και επιθετικός ήταν ο Άρης και στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και ήταν η ομάδα που βρήκε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει με αποκορύφωμα το δοκάρι του Πουρίκκου σε πλασέ στην κίνηση στο 86.

Στο δεύτερο μέρος, ο κ. Ράτσκοφ αντικατέστησε και τους 11 ποδοσφαιριστές. Στο τέρμα αγωνίστηκε ο Ζάντρο και στην τετράδα της άμυνας Κασσιανίδης, Α. Δημητρίου, Λουκουμπάρ και Χατζηγιάννης. Στη μεσαία γρμάμμη ο Ακάμπα ως ανασταλτικός μέσος με τους Γκαλιάτα και Τριμιντή. Στην επίθεση αριστερά ήταν ο Βέρτον που πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, δεξιά ο Νεοκλέους και στην κορυφή ο Πουρίκκος. Στο 75’ο Σανέ αντικατέστησε τον Βέρτον.