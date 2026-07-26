Νόρις με... αύρα πρωταθλητή, σάρωσε στην Ουγγαρία
ΓΗΠΕΔΟ
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Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ο Φερστάπεν, 3ος ο Αντονέλι
Πάει διακοπές με την αύρα του πρωταθλητή ο Λάντο Νόρις!
Παρά τη μέτρια εκκίνησή του, ο κάτοχος του τίτλου στη Formula 1, έτρεξε σαν να μην υπάρχει άλλη ευκαιρία και δικαιώθηκε, καθώς κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό για τη φετινή σεζόν! Ο Νόρις, είδε πρώτος την καρό σημαία στο Grand Prix τη Ουγγαρίας, αφήνοντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull και τον Κίμι Αντονέλι με τη Μercedes στην 3η θέση! Σοκαριστικό Grand Prix για τη Ferrari, αφού Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ έμειναν εκτός βάθρου!
Ακόμη μια ποινή για τον Χάμιλτον ο οποίος παρότι τερμάτισε στις πρώτες θέσεις, δέχθηκε ποινή 5" για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane κατά τη διάρκεια του VSC βγαίνοντας εν τέλει πέμπτος.
Στην 6η θέση ο Χάτζαρ, 7ος ο Ράσελ, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Λίαμ Λόσον, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Άρβιντ Λίντμπλαντ.
Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τον αγώνα στο Hungaroring
Mercedes 379
Ferrari 307
McLaren 220
Red Bull 177
Racing Bulls 66
Alpine 61
Haas 21
Audi 12
Williams 11
Aston Martin 1
Cadillac 0