ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νόρις με... αύρα πρωταθλητή, σάρωσε στην Ουγγαρία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νόρις με... αύρα πρωταθλητή, σάρωσε στην Ουγγαρία

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ο Φερστάπεν, 3ος ο Αντονέλι

Πάει διακοπές με την αύρα του πρωταθλητή ο Λάντο Νόρις!

Παρά τη μέτρια εκκίνησή του, ο κάτοχος του τίτλου στη Formula 1, έτρεξε σαν να μην υπάρχει άλλη ευκαιρία και δικαιώθηκε, καθώς κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό για τη φετινή σεζόν! Ο Νόρις, είδε πρώτος την καρό σημαία στο Grand Prix τη Ουγγαρίας, αφήνοντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull και τον Κίμι Αντονέλι με τη Μercedes στην 3η θέση! Σοκαριστικό Grand Prix για τη Ferrari, αφού Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ έμειναν εκτός βάθρου!

Ακόμη μια ποινή για τον Χάμιλτον ο οποίος παρότι τερμάτισε στις πρώτες θέσεις, δέχθηκε ποινή 5" για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane κατά τη διάρκεια του VSC βγαίνοντας εν τέλει πέμπτος.

Στην 6η θέση ο Χάτζαρ, 7ος ο Ράσελ, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Λίαμ Λόσον, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τον αγώνα στο Hungaroring

Mercedes 379

Ferrari 307

McLaren 220

Red Bull 177

Racing Bulls 66

Alpine 61

Haas 21

Audi 12

Williams 11

Aston Martin 1

Cadillac 0

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τραυματισμός και μη συμμετοχή του Δημήτρη Μινασίδη στον τελικό των 60 κιλών στην άρση βαρών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αποχαιρέτησε τον Γέντβαϊ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

«Όρισε» τον Καρέτσα διάδοχο του Μπραντ η Ντόρμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια

NBA

|

Category image

Ο Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς!

NBA

|

Category image

Τα... αλλάζουν για Σιώπη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η ίδια ιστορία που κατάντησε πλέον... γελοία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτη νίκη για την Ανόρθωση του Ελ Μαέστρο με πρωταγωνιστή τον Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σμπαράλιασε τα ρεκόρ και έγραψε νέα ιστορία ο «χρυσός» Τεντόγλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η απόφαση του ΠΑΟΚ για Τάχα Άλι και η πιθανότητα να μπει στο χειρουργείο

Ελλάδα

|

Category image

Ας μπουν στην... άκρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το αντίο της ΑΕΛ στον Παπαφώτη: «Σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους, στάθηκε στην πρώτη γραμμή»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πήρε το ντέρμπι κορυφής η Καϊράτ και... περιμένει Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νόρις με... αύρα πρωταθλητή, σάρωσε στην Ουγγαρία

AUTO MOTO

|

Category image

«Ακούμπησε» το μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου – Θετική η παρουσία και του Γιώργου Άγγονα (αποτελέσματα)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη