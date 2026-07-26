Νόρις με... αύρα πρωταθλητή, σάρωσε στην Ουγγαρία

Πάει διακοπές με την αύρα του πρωταθλητή ο Λάντο Νόρις!

Παρά τη μέτρια εκκίνησή του, ο κάτοχος του τίτλου στη Formula 1, έτρεξε σαν να μην υπάρχει άλλη ευκαιρία και δικαιώθηκε, καθώς κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό για τη φετινή σεζόν! Ο Νόρις, είδε πρώτος την καρό σημαία στο Grand Prix τη Ουγγαρίας, αφήνοντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull και τον Κίμι Αντονέλι με τη Μercedes στην 3η θέση! Σοκαριστικό Grand Prix για τη Ferrari, αφού Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ έμειναν εκτός βάθρου!

Ακόμη μια ποινή για τον Χάμιλτον ο οποίος παρότι τερμάτισε στις πρώτες θέσεις, δέχθηκε ποινή 5" για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane κατά τη διάρκεια του VSC βγαίνοντας εν τέλει πέμπτος.

Στην 6η θέση ο Χάτζαρ, 7ος ο Ράσελ, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Λίαμ Λόσον, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τον αγώνα στο Hungaroring

Mercedes 379

Ferrari 307

McLaren 220

Red Bull 177

Racing Bulls 66

Alpine 61

Haas 21

Audi 12

Williams 11

Aston Martin 1

Cadillac 0