ΒΙΝΤΕΟ: Πήρε το ντέρμπι κορυφής η Καϊράτ και... περιμένει Ομόνοια

Ευκαιρία για νέα κατασκοπεία είχε ο Χένινγκ Μπεργκ το απόγευμα της Κυριακής!

Η Καϊράτ έδωσε ντέρμπι κορυφής κόντρα στην Ορνταμπάσι, την οποία κέρδισε 2-1 και πλέον είναι μόνη στο ρετιρέ με 45 βαθμούς και παιχνίδι περισσότερο.

Η αντίπαλος των πρασίνων στον 2ο προκριματικό του Champions League αντέδρασε άμεσα μετά την ήττα στο ΓΣΠ και πλέον με ψυχολογία και αυτοπεποίθηση θα ψάξει την ανατροπή στη ρεβάνς της Τετάρτης (29/07), όταν θα φιλοξενήσει την Ομόνοια.

Πάντως, για την Καϊράτ δεν κύλησε ομαλά το παιχνίδι καθώς πριν το 10λεπτο έχασε τον Ζορζίνιο λόγω τραυματισμού. Απ' εκεί και πέρα, σκόραραν οι Γκουάλ (14') και Γιοκόλα (87').

Ο Μπεργκ σημείωσε εκ νέου δυνατά και αδύναμα σημεία των Καζάκων, ώστε η ομάδα του να είναι ακόμη πιο έτοιμη και... υποψιασμένη για να κλειδώσει την πρόκριση στον 3ο προκριματικό. Όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο Νορβηγός τεχνικός αναμένει τον Οντουμπάντζο ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Δεδομένα εκτός ο τιμωρημένος Νεγκό.

Το πρώτο γκολ της Καϊράτ

Το δεύτερο γκολ της Καϊράτ